中學學生會優惠合約夾雜簡體字　遭商戶拒合作　1句回覆被批無禮

香港一向使用繁體中文字，然而經歷過公開試的學生為了爭取時間，學習時也會間中使用簡體字。早前有中學生以學生會成員身份，邀請1間網店提供優惠，店主起初答應，惟看到會方提供的合約夾雜不少簡體字後決定取消合作。其中1名學生會成員疑感不滿，直斥店主「唔想合作直接講就得啦，唔使咁多藉口噶（嘅）」。雙方對話曝光後引起討論，不少網民批評涉事學生無禮，又指其言論反映學生會處事方式，事件正好為他們上了一課。



網上流傳中學學生會內閣與商戶的對話，商戶因學生會提供的合約夾雜簡體字而拒絕合作，惟內閣成員回覆被批無禮。（《解決師》劇照）

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網上流傳對話截圖，指有中學生以學生會內閣的名義，於社交平台instagram發訊息邀請1間網店提供優惠作學生福利，店方起初答應並提供購買菲林相機減50元的優惠。不過當店主收到學生會傳來的合約，發現當中夾雜不少簡體字，便決定取消合作：「對唔住，我唔識睇殘體字，份合約咁多殘體字，我睇唔明，簽唔落手。合作取消。謝。」

按圖看學生會成員與商戶對話：

其中1名內閣成員疑因不滿突被店方取消優惠，直斥「唔想合作直接講就得啦，唔使咁多藉口噶（嘅）」，店主則回應指「咁都唔夠直接？OK我會嘗試再直接啲」。

另一對話截圖可見，有另1名自稱學生會內閣成員聯絡店主，以全簡體字的訊息為其同學解話，首先為該同學的說話致歉，指部分同學來自內地，希望台主能刪除帖文，並表示其內閣已經當選，「我們有些同學是源於大陸，但我們只是讀書，也沒有別的，你的帖子，我也看了，是我同學說錯話，能閣下撤回最好，但也不要再轉發了。畢竟只是說錯一句，謝謝」。

店主其後回應，指同學以學生會身份發出合同，正正代表學校的形象。他只是指出文件字體不一的問題，「反遭受你哋成員串返轉頭」，之後更被學生會專頁封鎖，認為對方沒有誠意解決問題，「反而覺得你哋想逃避敷衍了事」，故不接受私下解決，並表明會向學校投訴。

事件引來網民討論，不少人直指涉事學生言論無禮，更有人湧到學生會的ig帳戶怒罵，「做學生會應該高年班，條友連基本待人接物都唔識？學校老師有冇教㗎？」、「人哋回覆唔識睇簡體字，呢個係原因同理由，先不說不禮貌話人搵藉口，人哋指出問題喺邊，點解唔係解決問題呢」、「呢啲係叫合約，合約内容、字體唔一樣就梗係唔簽啦！連校對都唔做，仲要話人哋商戶冇誠意？」、「即使有同學來自大陸，但合約嘅嘢唔可以兒戲，有糾紛要打官司，就會有逐隻字同你拗嘅情況」。

涉事學生會內閣於facebook專頁發聲明回應，指尋求優惠時與商戶「在溝通上出現誤會」，就事件向各方致歉。（fb截圖）

事件曝光後，涉事學生會內閣於facebook專頁發聲明回應，指尋求優惠時與商戶「在溝通上出現誤會，用詞不當令對方不滿，影響校譽」，就事件向商戶、校長、老師和同學致歉，承諾日後謹言慎行，在社交媒體發放資訊時會先尋求老師意見。內閣又指，其ig帳戶「近日突然遭黑客入侵」，表示該帳戶已經停用，「從現在開始，該帳戶發出之任何資訊，均與本閣無關」。

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