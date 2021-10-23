客人玩電話忘取飲品仲催單　老闆1句霸氣KO　台女心心眼：太帥了

做過服務業的打工仔也明白，遇上橫蠻無理的客人的確非常痛苦。有台女發文分享遇上超帥氣飲品店老闆的經歷，指1名客人落單後只顧用電話，沒聽到老闆叫號，之後卻返回並以惡劣態度「催單」。這時老闆未有安撫該名客人，反而霸氣教訓對方，更即場退錢及表明「隨便負評」，霸氣行徑令她非常震撼，大讚對方「太帥了」，又笑言「早知道多聊一點」。



台女買飲品時遇到霸氣老闆，不但當場教訓惡客，更即時退款及明言「隨便負評」。（《喝杯咖啡嗎》劇照）

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該名台女於Dcard討論區發文，指早前到1間「裝潢復古而且老闆很有個性很帥的店」買飲品，當時店門口的長椅上坐着1名低頭滑手機的男生。台女準備落單前，老闆向店外方向叫喚點了「多多綠加珍珠」的客人，惟一直無人領取，遂將飲品放到一旁先服務她。

老闆霸氣反擊▼▼▼

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正當台女準備結賬時，坐在長椅的男生突然急忙走近，態度惡劣地追問其「多多綠」的製作進度，「現場聽的話，這個男生的口氣真的超級差，一副欠他幾百萬一樣」。老闆這時便提醒男生「下次不要點飲料滑手機了」，沒料對方再次惡言相向，惹得老闆當場退錢拒做生意：「急就不要買飲料，去喝水。錢還給你，老闆就是我，隨便你負評。」

在旁目擊一切的台女深受震撼，大讚老闆舉動非常霸氣，「太帥了吧這個。完全被罵爆，而且還不用怕被扣薪水」。她指老闆其後回復親切態度繼續為她落單，更送上優惠券及讓她一同取走男生的飲品，令她不禁「心心眼」，笑言「早知道多聊一點，順便加個line」。

目擊一切的台女深受震撼，大讚老闆舉動非常霸氣，令她不禁「心心眼」，笑言「早知道多聊一點，順便加個line」。（《喝杯咖啡嗎》劇照）

帖文引來網民討論，不少人大讚老闆的舉動大快人心，為服務業出一口氣，「愛死這種老闆，沒有在跟奧客客氣」、「也只有老闆才能這樣做，身為一個小員工根本不能嗆奧客」。不過也有人認為老闆反應過大，「雖然客人真的有問題，但那個老闆也完全沒必要發那麼大的脾氣吧」、「覺得老闆EQ也蠻差的自以為霸氣，服務業以和為貴，那個男生並沒有主動要挑起衝突，充其量不夠禮貌而已」。

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