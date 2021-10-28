富途盤前斷崖式跌穿50美元　連登仔180元買入呻慘　網民：溝貨囉

內地多間跨境網絡券商引起監管關注，不少港人都有使用的富途控股（FUTU）亦受到影響。中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦昨日（27日）表示，有機構在只持有境外牌照，沒有境內牌照的情況下，以網絡平台提供證券服務屬於「跨境交付」範疇，業務實質在中國境內而言屬「無牌駕駛」。

消息傳出之後，富途控股在盤前交易時段已經大跌約四分一，失守50元（美元，下同）大關。有連登網民在討論區上發文，大呻自己於180元買貨，本來打算作價值投資，沒料到股價跌到如此低殘，形容是「輸X到X街」，現時只希望投降「畀返啲錢我」。有網民直指投資涉及風險，如果真的相信投資價值，笑稱現時是趁平入貨時機，可以把股價「溝淡」，不過要自行評估風險，「隨時蝕到渣都無」。



富途控股（FUTU）於盤前交易時間大跌逾兩成，跌穿50美元大關。（CNBC網頁截圖）

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孫天琦除了指該些業務實質在中國境內屬「無牌駕駛」之外，更形容相關活動是非法金融活動，定性與資本項目是否可以完全兌換無關。截今日（28日）下午6時許，富途控股盤前時段報價49.4元，下跌17.62元或26.29%。

近年美股成為不少香港人的熱門投資選擇，網民「價值投資者」在連登討論區上發文，指自己在富途180元的時候以全副身家買入，當時的投資理念是價值投資。惟近日富途跌跌不休，數度出現斷崖式下跌，股價較年初2月歷史高位204.25元已剩不足四分一。

有網民表示於180元購入富途證券作投資，現時十分苦惱。（資料圖片）

有網民質疑樓主只是吹水，「圖都冇張」、「你話204.25買入都得喇」，但樓主回應指「輸X到X街，冇心情放圖」。樓主又言，現時只希望可以拿回買股票的資金，「畀返啲錢我呀」。不過亦有網民笑言，如果相信價值投資，樓主可以考慮現時趁平買貨，把股價溝淡，靜待時機；有人則指中國概念股起落無常，風險極高，一旦被官方點名狙擊，「隨時蝕到渣都無」，故投資前要小心衡量風險。

（連登討論區）