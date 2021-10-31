的士司機疑開車睇片　戴住耳機懶理乘客怒轟　搖動身體似打拍子

馬路如虎口，駕駛時必須專心留意路面情況，但有網民上載影片，指乘搭的士時，戴着藍牙耳機的司機疑一邊開車，一邊以手機觀看影片，更一度搖動身體狀似「打拍子」。乘客見狀大感憂心，忍不住開聲提醒司機需專注駕駛，詎料對方並無理會。網民看過影片均直斥涉事司機駕駛態度惡劣，建議樓主向執法部門投訴。



有網民上載影片，指乘搭的士時見到司機戴着藍牙耳機，開車期間疑用手機觀看影片。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民昨日（30日）於facebook群組「馬路的事討論區」上載影片，指乘搭的士時司機「一路開車一路戴住藍牙睇手機電影」。影片可見，戴着藍牙耳機的司機停車等候時，低頭專注地望向左下方的手機，「䁽一䁽似係大陸綜藝節目」，同時有節奏地點頭，似是配合拍子。

交通燈轉為綠燈時，前方及旁邊的車輛也按燈號行駛，惟司機似乎仍未發現，直至前方車輛駛離至少2個車位，司機才施施然開車，而駕駛期間仍然繼續向前擺動身體打拍子。

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不少網民看過影片也認為司機非常過份，直指其行為或已屬危險駕駛，建議樓主將影片留作證據，向執法部門舉報，「你見佢跑緊馬咁，畀我係你即刻叫佢車去就近警署，直接畀條片佢哋睇」、「刻薄啲講句：你死唔緊要，唔好累街坊」、「出事只係遲早問題」、「我都試過，唔好諗咁多，自己條命最值錢，即刻落車」。

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西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門。（影片截圖）

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