馬斯克推特留中文《七步詩》　網民做偵探估同咩有關：買大豆股？

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今早（2日）香港時間在推特（Twitter）上發文，留下「Humankind」（人類）一英文字之後，就以中文分享古人曹植的《七步詩》，但未有繼續說明他的用意。由於馬斯克的推特發文過往都曾影響左右政經大局，令不少網民都希望可以猜到帖文的用意，「超前部署」，早着先機。
有網民認為，由於《七步詩》講的是豆，所以應該要買大豆股。有人認為，馬斯克指的是加密貨幣柴犬幣（Shiba Inu，SHIB）及狗狗幣（Dogecoin，DOGE），兩者可以共存。最後就有人質疑，馬斯克可能只是「High大咗」胡亂發文，不需要作無謂揣測。
馬斯克在自己的推特（@elonmusk）上發出以下帖文：
Humankind— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021
煮豆燃豆萁
豆在釜中泣
本是同根生
相煎何太急
帖文很快引來網民熱烈討論，除了讚馬斯克「啲中文幾好」之外，更開始猜測富豪馬斯克是否有重要意見或重大動作。有網民認為，馬斯克引用的《七步詩》以豆貫穿全文，所以認為馬斯克看中與大豆相關概念，現時是買入與大豆相關股份的好時機，「有冇大豆股票推介？」。另外亦有人猜想，《七步詩》可能是藏頭詩，「煮豆本相」可能暗示4個英文字的美股股份。
有網民亦從另一方向去猜想，提到最近有加密幣交易平台加入柴犬幣與狗狗幣的配對交易（Pair Trade）選項，投資者如採用該配對交易選項，理論上即是認為兩種加密幣「2個只能活1個」。網民估計，馬斯克是覺得2種加密幣都屬「迷因幣」（Meme Coin），所以「本是同根生」，作配對交易是「相煎何太急」。
不過最後亦有網民笑言，馬斯克可能只是一是飲醉，「High大咗」，所以在推特上胡亂發文，大家猜測太多，根本沒有實際意思。