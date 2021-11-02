馬斯克推特留中文《七步詩》　網民做偵探估同咩有關：買大豆股？

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今早（2日）香港時間在推特（Twitter）上發文，留下「Humankind」（人類）一英文字之後，就以中文分享古人曹植的《七步詩》，但未有繼續說明他的用意。由於馬斯克的推特發文過往都曾影響左右政經大局，令不少網民都希望可以猜到帖文的用意，「超前部署」，早着先機。

有網民認為，由於《七步詩》講的是豆，所以應該要買大豆股。有人認為，馬斯克指的是加密貨幣柴犬幣（Shiba Inu，SHIB）及狗狗幣（Dogecoin，DOGE），兩者可以共存。最後就有人質疑，馬斯克可能只是「High大咗」胡亂發文，不需要作無謂揣測。



馬斯克在推特上發文，留下「Humankind」（人類）一字之後，就貼上中文的《七步詩》，但未有為帖文作解釋。（GettyImages）

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馬斯克在自己的推特（@elonmusk）上發出以下帖文：

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

帖文很快引來網民熱烈討論，除了讚馬斯克「啲中文幾好」之外，更開始猜測富豪馬斯克是否有重要意見或重大動作。有網民認為，馬斯克引用的《七步詩》以豆貫穿全文，所以認為馬斯克看中與大豆相關概念，現時是買入與大豆相關股份的好時機，「有冇大豆股票推介？」。另外亦有人猜想，《七步詩》可能是藏頭詩，「煮豆本相」可能暗示4個英文字的美股股份。

《三國演義》中曹丕因為妒忌弟弟曹植的才華，因而威迫他在七步內寫出一首與兄弟相關但又不能提及兄弟二字的詩。曹植最後以煮豆為材完成詩作，更令曹丕覺得愧疚而放過曹植。（《洛神傳》劇照）

有網民亦從另一方向去猜想，提到最近有加密幣交易平台加入柴犬幣與狗狗幣的配對交易（Pair Trade）選項，投資者如採用該配對交易選項，理論上即是認為兩種加密幣「2個只能活1個」。網民估計，馬斯克是覺得2種加密幣都屬「迷因幣」（Meme Coin），所以「本是同根生」，作配對交易是「相煎何太急」。

不過最後亦有網民笑言，馬斯克可能只是一是飲醉，「High大咗」，所以在推特上胡亂發文，大家猜測太多，根本沒有實際意思。