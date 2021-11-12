出街見男士興留鬚　網民痛批自以為有型：好心唔靚仔就唔好學人留

常聽說時尚的完成度在於臉，擁有出眾的外貌便能輕鬆駕馭各種造型。有網民日前就發文分享己見，指近期潮流興留鬚，出街看到不少男士都留鬍鬚，大嘆「其實生得唔靚仔或者明知自己冇乜鬚嘅，真係唔好亂咁留鬚」，否則只會予人不衛生，甚至幾日沒有沖涼的感覺。



1名網民發文指，發現近期有男士留鬚潮，慨嘆說外貌平平或鬍鬚不濃密的人，根本不應該留鬚。（電影《功夫》劇照）

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樓主在香港討論區發文，表示自己最近外出吃飯時，看到許多男士都有留鬚，「無論靚唔靚仔都會留鬚，有啲得個幾條都留到好長，有啲留幾條鬚根就以為自己好有型」，他慨嘆說，明知自己鬚根不濃密，或者外貌並非特別出眾的人，便不應該留鬚，因為最終只會適得其反，讓其他人留下壞印象，「咁樣好核突，好似幾日冇沖涼所以先冇剃鬚咁」。

樓主又以2名演員和角色為例，指每個男人都以為自己留鬚後會是荷里活型男「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），但現實中卻是電影《功夫》中的「醬爆」，笑言「你估個個都係雷神咁嘅樣咩，最後搞到自己留完鬚個樣變咗醬爆咁真係貪好睇咩……就算原本你個樣好正常都好，只係一個男人留錯鬚就會變負分」。

樓主以「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和電影《功夫》中的「醬爆」為例，指並非所有人都適合留鬚。（ig「chrishemsworth」圖片）

帖文引來網民熱議，不少人大嘆樓主是「外貌協會」、「樣貌決定一切」，紛紛留言「靚仔做咩都啱，八兩金嘅樣呼吸都係錯」、「你的樣子如何，你的日子也必如何」。不過，部份男網民則解釋，其實留鬚只是因為近年大多時間都要戴口罩，「其實係懶得日日剃」，又反擊稱不單是男性，該情況就等於「女人唔化妝」一樣、「好心生得唔靚女，就唔好學人素顏！」