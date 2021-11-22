室友成日噴極臭顏料整飾物、衫有噏味先洗　城大女生大呻頂唔順

住宿舍遇到衛生習慣不好、沒公德心的室友都「幾頭痕」！有就讀香港城市大學的女網民於討論區發文大呻室友「成日搞到間房勁臭」，指出室友經常在房內噴顏料製作動漫周邊飾物，令空氣彌漫着極臭的化學顏料味，最慘是這陣臭味很難散去。而且室友習慣將衣服堆積1個月才一次過洗，令衣服有「噏味」，「呢浸味同佢啲顏料味撈埋一齊真係世界級臭」。



有就讀香港城市大學的女網民於討論區發文大呻室友「成日搞到間房勁臭」，指出室友經常在房內噴極臭顏料製作動漫周邊飾物，而且衣服會堆積一個月堆至有「噏味」才洗。（《閨密》劇照）

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該名女網民於Dcard討論區發文表示，室友於Instagram開了間賣動漫周邊飾物的店舖，而製作這些飾物都需要噴顏料讓材料上色，「呢啲顏料都係極極極極臭」，但室友基乎每天都會製作飾物，令整間房都彌漫着化學顏料味，「真係頂唔順」，最慘是這陣臭味很難散去。

她續說，室友習慣將衣服堆積1個月才洗，令衣服有「噏味」，「呢陣味同佢啲顏料味撈埋一齊真係世界級臭」。她擔心經常吸入這陣化學味會令身體出毛病，批評「真心住hall（宿舍）可唔可以有番啲公德心？間房真係唔係得你1個人住」。

網民紛紛留言指責樓主的室友，「真心覺得呢啲人真係唔應該住hall」、「住hall要考牌系列」、「你叫去一係攞去後樓梯噴，一係攞去後巷噴啦，聞得多點都對身體唔好，佢無所謂啫，投訴佢啦，咁冇公德心都忍到」。