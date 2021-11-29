的士錶價$117.1　乘客付$120要找贖　司機：幾毫子都冇，搭地鐵啦

乘客與司機常因車資問題起爭執，1名男子近日就在網上分享乘搭的士之經過，指到達目的地時咪錶價為117.1元，他便付120元，未料司機收錢後毫無反應，他便提醒要找續，卻被對方「黑面」，當他再要求找足2.9元時，司機更反罵「幾毫子都無，搭地鐵啦」。雖最後獲找足車資，但事主不禁求教網民，「我係咪有問題？」，引來網民討論。



有的士乘客在網上發文，指日前乘車車資為117.1元，他付120元後，司機卻毫無反應。（資料圖片）

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該名男子在facebook群組「西環變幻時」發文，表示昨日乘坐的士，下車時咪錶顯示為117.1元，他遂拿出120元予司機，惟對方收錢後毫無反應，他便向司機問道是否忘記了找續，這時司機轉頭，並全程黑面地給他2元零錢。不過，事主看到司機的反應後，決定要拿回一分一毫，「其實畀貼士係我話畀幾多，又或者話唔使找，但咁嘅態度，我真係一毫都唔畀」。

事主告訴的士司機尚欠9毫，對方則指沒有毫子，便直接找給他1元，並揶揄說：「幾毫子都無，搭地鐵啦，唔會收多你」，最後事主亦特意拿出1毫還給司機。

在乘客要求下，的士司機最終找回2.9元給他，但反斥「幾毫子都無，搭地鐵啦，唔會收多你」。（資料圖片）

事主在帖文問道，「我係咪有問題？」，不少網民支持他指司機態度差，選擇不付「貼士」也不為過，「愈老奉就愈冇畀貼士」、「通常沒話唔使找，個的士司機應找回尾數。你個情況佢找你3元也不過份」、「爭2蚊都唔找就真係博懵」、「佢態度好，畀10蚊8蚊貼士都冇問題，態度咁差，1毫貼士都唔畀」。然而，有的士司機行家就認為，在一般情況下，他們普遍都找足3元，「相信正常嘅司機唔會咁離譜」、「呢個價我會117就算，大家開心」、「通常客唔出聲我會少收，1蚊幾毫唔會發達」、「冇咩可能咁樣 ，一定會找錢3元唔少得」。