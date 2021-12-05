快樂醫學｜培養快樂力等如提升免疫力　促進多巴胺分泌健康又快樂

時間就像海綿裏的水，認真擠一擠，總還是有的。有人說：「現在沒時間養生，將來就有時間生病。」雖然語帶恐嚇，但不無幾分道理。洛桑加參醫師出版《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》一書提到，有人這樣說「我其實不想活那麼久」確實，活長活短不是重點，重點是有沒有值得。



保持心境快樂是長壽的關鍵，有助提升免疫力、對抗外來感染的防護力，以及避免心血管疾病、糖尿病、癌症等慢性病的發生。（GettyImages）

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身為一個佛教徒，我認為人只要醒覺、開啟智慧懷抱利益他人的慈悲心活着，那不管時間長短，就都很值了！身為醫生，有時我們會利用壽命長短這個數字來研究一個地區的醫療水平，但說實在的，平均是平均，每個人還是有長有短，真正重要的是，你活着的時候有沒有健康！若被病痛纏身，那別說利他、修行、實現初衷，恐怕就連想好好吃飯、好好睡覺，那都不容易。

培養快樂力，讓身心靈更有活力

我一直在研究用快樂促進健康的方法。除了閱讀能令人健康壽命變長外，經常懷抱正向情緒、日常生活中感謝多於責怪的人，也往往是最健康的那一群。除了平均壽命較長，他們的免疫力、對抗外來感染的防護力，以及避免心血管疾病、糖尿病、癌症等慢性病發生在自己身上的健康力，都較同年齡的人，來得優異許多。

鑽研幸福科學的美國研究人員告訴了我們數據，那些最樂觀的人們，不論男女，他們的平均壽命要比那些最悲觀的人高出11至15個百分點。換算下來，以快樂、感恩來預防氧化壓力對細胞造成傷害，大約能讓人多活7到9年。

有人百歲高齡還能負重深蹲，有人才60歲連走出家門都會覺得累，像是肌肉流失、關節衰退這樣的現象，人們比較有感，所以知道要運動、要鍛鍊。但「多巴胺系統衰退」這項老化指標，卻常被忽略，變成壞脾氣老人、記憶變差、對身體運動的控制能力變差、睡不好、容易疲勞、體重莫名增加或減少、專注力降低，都可能與多巴胺系統衰退有關。

高低起伏的音符如同在幫大腦做SPA，分泌多巴胺的腦區瞬間活化起來，增加分泌濃度。（GettyImages）

促進多巴胺分泌，跟我一起這樣做



前面講了這許多，有個概念就好，現在直接來講方法：「確保自己能分泌足夠的多巴胺，來維持自己不管活到幾歲，都是健康又快樂的狀態。」以下幾個有助於多巴胺分泌的方法請確實記起來，並經常輪流練習。

1.聽令自己心情好的音樂

美妙的旋律令人陶醉歡喜，這些高低起伏的音符，你用耳朵聽進去，如同在幫大腦做SPA，分泌多巴胺的腦區瞬間活化起來，增加分泌濃度。你有自己的主題曲嗎？你有自己的快樂歌單嗎？若還沒有，新增一個吧！這麼重要的「防鬱物資」，平常就要準備好。

2.觀想美好的未來，靜心淨心

這是我每天都會做的事。一方面促進多巴胺分泌，一方面優化腦神經元迴路。良善的事業、美好的事物、美麗的畫面……都是很好的觀想標的。或是你完全不想、純粹享受放空，讓腦波降速、慢下來，呼吸慢下來，也是很可以。

3.為合成多巴胺提供充足的酪胺酸

說人話就是吃得營養。富含酪胺酸(Tyrosine)的食物有：起司、牛奶、雞蛋、黃豆、杏仁、芝麻、馬鈴薯、菠菜、番茄，還有我最愛的香蕉。看到這裏，大家是不是有點開心？都是些容易取得的食材。不過適量攝取就好，少數人吃多了反而會出現頭疼的反應。

4.跟着音樂動滋動

為什麼醫生老愛叫人運動？因為這是一件既能維持肌肉不流失、關節更靈活，還讓你多巴胺分泌、心情愉悅的好事情。喜歡游泳的游泳，喜歡跳有氧的跳有氧，喜歡快走的就盡情去走吧！與其呆坐，不如讓生命流動。有句成語叫「坐困愁城」，怎樣可以不愁？很簡單，走起來、動起來！

此外，開口笑、喝好茶、吃巧克力、沐浴陽光、打造腸道良好菌相、追求心儀對象，以及進入心流狀態、專注去完成一件事情，皆有利於多巴胺分泌。健康並快樂着，美好生命本該這樣。

請站起來練練大腿和平衡感，跳的時候觀想自己像兔子、像羚羊、像袋鼠一般輕盈矯健、腿腳有力，連續跳上一分鐘。經常練習，健康力就一點一滴存起來。（時報出版提供）

快樂任務：選件你在乎的事，心無旁騖把它做到最好

人體設計十分精妙，許多機制反過來，也通。比方說多巴胺系統衰退，人的專注力就會下降。反過來，訓練專注力，則有助於預防多巴胺不足。雖說談戀愛、吃巧克力也會有多巴胺，但天天談戀愛、吃巧克力很容易膩又沒什麼創意。不如，投入一件有意義且能激起自己熱情的事物上面，這倒是天天做都不嫌麻煩。有人跟數學談戀愛，解題解到連手機響都沒聽見這般專注。我喜歡將生命歷程顯化為文字，享受着靈光乍現的感覺。修行人則在練氣、靜心觀想過程中，抵達一心不亂的祥和之境。極地探險家、馬拉松跑者馳騁在路上，開啟了與自己內心的深度對話。心無旁騖能為你帶來怎樣的快樂？請務必親自實驗看看。

（以上是《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》的內容節錄）



書名：《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》，作者：洛桑加參（時報出版提供）

作者：洛桑加參

Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人、樂沛德健康管理顧問公司董事長、京妍生技董事長。獨創「ACT自體生長因子療法」，精擅免疫細胞療法、幹細胞療法、血液淨化、退化性關節炎防治，以及慢性病、癌症與睡眠調理。着有《不生病的藏傳養生術》、《靜心・淨心》、《簡單豐足—減法養生的52個關鍵字》。更多養生新知與媒體節目播出訊息，請關注「洛桑加參」臉書與YouTube頻道。

出版社：時報出版