梅啟明控《梅艷芳》侵權│阿梅遺產點分配？梅媽稱每月$20萬唔夠使

【梅艷芳身家／遺產／梅媽覃美金生活費開支／梅啟明】以已故樂壇天后梅艷芳經歷為藍本的電影《梅艷芳》近日上映叫好叫座，除了令大眾回想起這位「香港女兒」風采，亦令梅艷芳與梅媽覃美金及胞兄梅啟明多年的遺產分配風波再次成為熱議話題。梅艷芳留下的遺產足以讓一般人過得豐足，而梅艷芳遺囑列明每月給母親7萬元生活費直至她終老，惟梅媽形容自己生活困苦，「跟乞丐差不多」，多次入稟要求提高生活費，金額由7萬元增至12萬元，甚至加至最新的20萬元，惟她仍然抱怨不夠用。到底梅艷芳的遺產如何分配，梅媽生活開支有哪些細項？以下一一看清。



梅艷芳原先遺產分配

梅媽覃美金曾質疑梅艷芳訂立遺囑時的精神狀況，多次興訟求推翻遺囑，希望即時獲得所有遺產，但高院已判她敗訴。

梅艷芳身家遺產有幾多？

究竟梅艷芳留下的遺產有多少？2006年遺產管理人曾表示，梅艷芳名下遺產淨資產達6800萬元，以2006年港人每月就業收入中位數10,000元計算，已相等於一般港人6800個月、即約567年收入，對一般人來說可算是「幾世都使唔完」。之後加上樓價上升、資產增值等因素，外界估計梅艷芳遺產價值已增加至上億元。

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不過由於梅媽覃美金多次興訟及生活、遺產管理信託費用等，梅艷芳遺產現金一度減少至只有數萬元，需要變賣資產套現。

梅媽覃美金生活費有幾多？

根據梅艷芳遺囑，每月會給7萬元生活費梅媽直至終老，惟梅媽認為金額太少不夠用，聲稱一個月7萬元生活困苦，「跟乞丐差不多」，遂多次入稟要求提高生活費，並由7萬元增至12萬元，甚至加至最新的20萬元，惟她仍然抱怨不夠用。

而根據2008年傳媒報道，梅媽當時每月獲12萬元生活費，扣除屋租及生活開支等，只剩1萬元供養長子梅啟明一家三口，所以她長年「呻窮」。

表列為2008年梅媽申報的每月開支項目：

梅媽的生活開支按個人喜好或長子梅啟明需要而有變化，故以上資料只供參考。