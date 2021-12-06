女子每日校鬧鐘為盆栽澆水　出門半月返家驚見不枯萎　真相嬲到笑

栽種植物可以令人身心放鬆，但原來也可能令人「嬲嬲」！內地有女生從鮮花店買來2盆植物，當時老闆還說它們「特別好養」。女生之後一直定時為盆栽澆水，直至約半年之後，她因出門半個月所以沒法為植物澆水，回家後立即檢查盆栽們的生存狀況，這時才發覺「特別好養」的2盆植物完全沒有受缺水影響，生命力依然旺盛，反觀旁邊的盆栽都已奄奄一息。女生感到奇怪，摸了幾下才發覺該2盆植物竟是塑膠製造，真相令她哭笑不得！
女網民王女士居於內地山東省棗莊市，她在大約半年前從鮮花店買入2盆植物，當時花店老闆還說「這個很難開花」，王女士的媽媽曾問盆栽易不易養，老闆則稱「特別好養」。盆栽買回家後的半年，王女士一直悉心地照顧，而且特定校了鬧鐘定時定候澆水。
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王女士後來出差約半個月後回家，其間家裏的盆栽一直沒有澆水，但她發現該2盆植物「還是那麼茂盛」，反觀其他盆栽都已經枯死或奄奄一息。王女士後來摸了幾下，發現該２盆植物的葉子質地異常堅韌，怎麼捏都不會斷，這時才知道自己當日買來的是假花。王女士笑言，當時老闆說這花「1個月就會敗了」，結果盆栽卻長年不敗，「的確是好養」。她又指自己是種花新手，沒料到會從鮮花店買來假花「我都已經被氣笑了」。
事件引來網民爆笑，直指「這花養的好它能送你走」、「一盆傳三代，人走花還在」、「我也曾經照顧過這樣的花，確實好養，髒了沖沖就行」。不過也有留言質疑，女子半年都看不出自己在養假花，所謂照料難以說得上悉心，「半年才發現也是夠悉心照顧」、「葉子沒看出來就算了，花這麼假，長期不凋謝都看不出？」、「悉心照顧了半年才發現是假的？真是奇女子」。
（綜合）
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