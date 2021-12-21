馬會派智能手機｜基層長者申請須符4資格！領取方法、期限7大須知

【馬會派智能手機／長者／安心出行】馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2700 萬元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，夥拍12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發智能手機予2萬名基層長者，連12個月免費流動通訊基本服務。計劃於2021年12月內開始，第一批智能手機將於12月25日前開始派發。

申請者須符合4項資格準則，參加方法、領取流程，以及74間參與計劃的長者地區中心及長者鄰舍中心名單，以下一一看清。



馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2700 萬元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃。（馬會）

參加資格

申請者必須符合以下資格準則：

1）正接受社會福利署綜合社會保障援助（綜援）計劃援助

2）審批資格時年滿65歲

3）非居住於安老院舍而未擁有智能手機

4）經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心所屬社工轉介，及經由相關18間長者地區中心審批

審批及派發流程

參與的社福機構

12間社福機構包括香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。

其轄下共74間長者地區中心及長者鄰舍中心名單如下：

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成功審批後需時多久才獲發智能手機？

長者一般可於收到長者地區中心通知後兩星期內，到指定長者地區中心領取智能手機及本地儲值卡，具體時間可向所屬長者地區中心查詢

計劃為期多久？

計劃於2021年12月內開始，長者地區中心會視乎長者需要及手機供應量，盡早安排長者分批領取，期望於2022年1月底前完成

如未能親身領取可如何處理？

長者必須親身前往指定中心領取智能手機及本地儲值卡。如長者因特別原因未能安排，可聯絡中心作個別處理。

查詢詳情

如想查詢計劃詳情，可致電3142 2415（辦公時間：星期一至日，上午9時至下午6時）。

要使用安心出行App，必須有智能手機。（資料圖片）

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