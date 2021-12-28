老鼠被困洗手盤去水位　住戶被怪聲嚇怕　網民：你屋企有幾污糟？

時刻關注家居衛生，否則隨時會有意想不到的生化危機！有網民在facebook群組上載短片，指自己發現洗手盆傳來怪聲，「嚇X死我」。原來怪聲來自洗水盆去水位，1隻疑似初生老鼠被困去水位又不斷嘗試「向上突破」。網民們都表示事件十分可怕，亦質疑樓主所住的單位有嚴重衛生問題，有人提醒即使將老鼠殺死，屍體亦會留在水喉內，小心引起臭味及衛生問題。



有網民上載短片，稱刷牙時聽到洗手盆傳來怪聲，後來發現是疑似初生老鼠被困去水。（facebook群組短片截圖）

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樓主在facebook群組上載該條約11秒長的短片，說自己住在深水埗區，早上起床刷牙的時候聽到怪聲，「嚇X死我」。短片見到，在充滿鐵鏽色的洗手盆去水位之下，有1隻疑似是初生老鼠的動物不斷郁動，並以牙齒嘗試咬爛去水位，發出磨擦金屬的聲音。樓主問有沒有人也遇過類似的情況，「點處理？」，大呼救命。

網民首先反應是覺得事件嘔心恐怖，更質疑樓主家有嚴重衛生問題才可以在去水喉內養到老鼠，問「你屋企到底有幾污糟？」、「去水位都咁污糟，點住到落去」。留言亦認為問題難以解決，因為如果它在水喉內死去，屍體不但會阻撓水喉，亦會傳出屍臭味及引致衛生問題，「唔好整死佢呀，一陣條屍留喺入面就臭死」、「假設殺咗，咪塞住水喉？」。

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