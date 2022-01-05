$1億元六合彩金多寶｜呢7個號碼機率最高！買複式8個字幾錢？

【$8000萬六合彩新年金多寶2022攻略／複式／單式／領獎期限／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率／賽馬會投注站】2022年首個億元六合彩將於1月8日（星期六）晚攪珠，頭獎如果1注獨中，估計頭獎基金高達1.05億元。究竟過往哪些號碼中獎率最高？買電腦飛還是自選號碼彩票更好？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



2022年新多寶將於2022年1月4日（星期二）攪珠。（資料圖片）

六合彩49個數字組合變化萬千，到底有沒有路可捉？《香港01》從馬會數據歸納過去6個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式八個字幾多錢？買複式自選還是電腦飛好？



根據馬會公布，近4次金多寶，6位幸運兒中有4位以複式獎券中頭獎。

過去2年六合彩金多寶攪珠結果。（馬會）

另有一個較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

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除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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最後提提大家，新年六合彩金多寶會在1月4日晚上9時15分截止購買，如想疫巿碰碰運氣，可把握時機，但緊記小注怡情，投注時量力而為。

另外，如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼