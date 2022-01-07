九巴內部通告流出　要求車長必須慢駛埋站杜絕飛站　網民意見不一

遇着巴士「飛站」的確令人好「忟憎」！網上流傳1張九巴公司發出的最新內部通告，提醒車長在停站時要注意的事項，包括不論乘客有否揮手示意乘車，巴士都必須停站上客，埋站後亦要留意乘客有否被阻擋而未能即時上前登車。通告引起網上熱議，不少曾被「飛站」的市民大讚九巴今次從善如流，但亦有人替車長抱不平，「啲人掛住玩電話唔舉手截，再屈巴士佬飛站」，又認為如車長緊遵相關指引，行車時間必定增加。《香港01》已就內部通告向九巴查詢，暫未獲回覆。



內部通告於昨日（6日）發出，提醒車長停站時多注意乘客動態，減少乘客對車長「飛站」的投訴，並列出6個停站情況，要求車長遵守指引。（網上圖片）

內部通告於昨日（6日）發出，提醒車長停站時多注意乘客動態，減少乘客對車長「飛站」的投訴，並列出6個停站情況，要求車長遵守指引，包括如有乘客在排隊線上等候，不論乘客有否揮手，巴士都必須停站上車；若同一排隊線上包含多條路線，車長埋站後需留意乘客動態，及站上是否依然有乘客因被阻擋未能即時上前登車。

另外如巴士站上未有提供指定排隊位置，或乘客量相對較少的巴士站，車長不應假設站上沒有乘客上車，而未有減慢車速及靠近慢線準備上客；若另一相同路線或前後同一目的地巴士正在上落客，巴士亦需排隊耐心等候停站，避免「飛站」情況發生。

九巴發出內部通告，提醒車長在停站時要注意的事項，包括不論乘客有否揮手示意乘車，巴士都必須停站上客。（資料圖片）

通告引起網上熱議，不少網民對於九巴有心杜絕「飛站」表示歡迎，稱以往試過「揮晒手都唔停，扮睇唔到」，希望指引發出後會改善情況；亦有人認同通告按照不同情況下要求很合理，「巴士站梗係站站停」。

不過有網民就批評，乘客候車時亦有責任留意巴士是否到站，並揮手示意登車，直言九巴將責任全卸給車長只會「縱容惡客」；另有人就認為指引要求「同一條線嘅車一齊停站」，是無必要的做法，擔心這樣做只會令行車時間增加。

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