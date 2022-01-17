人妻見丈夫入廚房飲威士忌　「小酒杯」震撼網民：喝到特別味道?

喝酒請選用合適酒杯，有些「杯」不能亂用！美國有女網民近日分享丈夫在廚房內獨自喝酒，看起來喝得頗為滿足，惟用來盛酒，看似烈酒杯（shot glass）的「杯」，竟然是她的「月經杯」。影片引起網民哄動，急問她有沒有用過，「至少他已經殺了菌」、「他不知道是什麼就沒事了」、「他是吸血鬼嗎？」。不過，有壞心眼網民質疑丈夫應該知道實情，提醒他用完應該要重新用熱水消毒。



女網民發現丈夫自己在廚房喝酒，但用的「小酒杯」其實是月經杯。（「Amanda Skyrius」TikTok截圖）

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美國女網民斯凱瑞斯（Amanda Skyrius）在TikTok上傳影片，拍到丈夫獨個兒在廚房喝威士忌，而且看起來喝得滋味，但細心看雖然「杯子」大小和形狀和常見的烈酒杯有點相似，但這其實是月經杯，「那不是烈酒杯」，但亦笑稱如果真的裝到酒喝，那老公這樣做不算蠢。

影片引起熱議，觀看次數逾400萬。有網民笑言「會不會喝到特別口味的威士忌」、「倒烈酒入去是已經消毒了」、「吸收額外鐵質」，「只是個多功能杯子，發現了新用途」。有女生笑稱，自己將片段給了男友看，「他露出厭惡神情嘆了口氣說『不』。有男網民反問樓主為什麼會將月經杯留在廚房，許多女生解釋，她們平日使用後要用熱水煮沸清洗及消毒月經杯，所以出現在廚房很平常。

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許多人擔心的問題是她有沒有用過這隻月經杯，「請說你沒用過」，斯凱瑞斯不置可否拒絕回應，有留言解釋如果是用過應該會變色，即使已經洗乾淨，反而擔心為什麼她丈夫要獨自躲在廚房偷喝威士忌，是否有心事。由於月經杯又不是玻璃做的，部分人懷疑丈夫是知情但照用來喝酒，「溫提」男友偷用完應該要再次用熱水清洗，還問斯凱瑞斯是不是在擺拍，但她澄清是真的。

月經杯是衛生巾及衛生棉外的選擇之一，能放置在陰道盛載經血，環保、活動上更方便、使用時間較衛生棉長，而且不會產生異味，但部分女性認為不易使用且有風險。

（綜合）