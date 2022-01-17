單車男路中央慢踩被響咹　巴士前停車擋路大罵司機：畀油撞X我囉

香港人煙稠密，無法如外國般於多處設立單車徑。有網民日前在facebook群組分享影片，表示1名踩單車的男子昨午（16日）於銅鑼灣，疑因阻擋巴士行駛而被「響咹」，但他「被呠」後感不滿，隨即下車與巴士司機口角，巴士因被單車擋住只好停下，其間男子更大罵「畀油撞X我囉！」，糾纏了數分鐘才肯離開。



1名男子昨午（16日）於銅鑼灣踩單車，其間疑因阻擋巴士行駛而被「響咹」，他立即下車並與司機口角，不願離開。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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片主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，指事發昨午3時許，他在銅鑼灣希慎廣場附近候車時，看到1名騎單車的男子突然駛至馬路中央。由於男子沒有踩近路邊並阻礙巴士行駛，司機便「響咹」示意，不料男子立即停車，「佢阻住一陣唔郁」，其後更下車以粗口辱罵司機。

片主續指，單車男與司機口角後，「又話好攰要休息吓唔開車」，繼續以單車阻擋巴士，糾纏了數分鐘後才離開。片主在帖文指，以他觀察所得，認為問題出自單車男，指對方不但一直在巴士前慢踩，更一邊踩一邊向後望看巴士司機的反應，司機見狀才「響咹」。他又稱「條路好闊，佢可以在路旁踩，仲有位，咁就唔使阻住巴士同埋上邊嘅乘客」。

不少網民看過帖文紛紛狠批單車男的舉動，認為他意氣用事，阻礙一整車的乘客，「自以為愈大聲，愈多粗口就贏」、「咁樣嘅行為好反社會」、「恰巴士佬就叻，試下係貨車佬睇下佢啲手腳仲有冇」、「巴士睇到你，是你福氣；巴士睇唔到你，就一路好走」。

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