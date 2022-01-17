西裝男路邊除罩吸煙　食環職員等1分鐘當場檢控　網民：埋單$6500

吸煙危害健康人人都知，更有可能隨時令人「跌錢」！網上流傳短片，可見1名男子於佐敦街頭除下口罩吸煙，事後更將煙頭隨手丟於地上便打算離去。不過整個過程原來一直被2名食環署職員於對面馬路觀察，兩名職員等候近分半鐘，待男子丟下煙頭一刻即時現身檢控，「螳螂捕蟬」式執法引來網民熱議，不禁指2名職員非常有耐性，花多1分鐘便同時檢控2項罪名，「咁有心機捕，俾你哋捉到都抵」。



網上流傳短片，可見1名男子於佐敦街頭除下口罩吸煙，事後更將煙頭隨手丟於地上，沒想到兩名食環署職員一直在對面馬路觀察，看準時機上前執法。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

相關短片昨晚起於網絡流傳，有市民拍下2名食環署職員於街頭執法，檢控1名男子涉嫌違反防疫條例及亂拋垃圾的過程。片段可見，1名身穿西裝的男子於佐敦庇利金街街頭吸煙，他將口罩拉至下巴位置露出面部，一邊手持煙蒂吞雲吐霧，一邊四處張望打發時間，看起來手勢非常熟練。

這時影片轉向左方，原來2名食環署職員一直在對面馬路觀察吸煙男子，拍片市民更擔任「旁白」，形容2名職員站於車輛後面，透過玻璃窗「𥄫實」男子，等候時機上前執法，而男子則毫不察覺。

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男子吸煙過後，隨手便將煙頭丟於地上並以腳踩熄，但他仍未戴回口罩。正當他打算查看電話時，2名食環署職員看準時機上前，男子見狀即時打算戴好口罩，可惜為時已晚。男職員指向地上的煙頭示意執法，吸煙男子則只好按指示取出身份證明文件，而「旁白」亦精警地描述畫面，「中晒，即刻中，身份證！噢，$1500再加$5000！」，估計男子除了違反法例《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）外，亂拋垃圾的行為也當場「斷正」，會被分別罰款。

片段引起網民轉載及討論，笑指片中男子「呢口煙真心貴」、「慘啦，食口煙，就唔見咗一部新 iPhone 13」、「西裝友金牛飛走了」。亦有網民認為兩名食環署職員非常有耐性，而且熟悉煙民的壞習慣，看準時機同時檢控兩項罪名，「做得好呀有效率㗎，等多20秒左右罰多$1500」、「就係等埋佢揼埋落地嗰下」、「咁有心機捕，俾你哋捉到都抵嘅」。

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片段可見，小喆的臉色從一開始蠟黃變得明亮，狀態明顯變好。（片段截圖）

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