原來傳統上飲喜酒應「食到魚就走」？以免食人隻車　但只限這情況

結婚是人生大事，更關乎著2家人的未來，因此婚禮過程許多習俗、眉角就必須遵守以求平安圓滿。



近來有民眾好奇，為何婚宴吃到一半，現場部分人就會先離開？

問題拋出，很快就有知情者解釋原因，指出只要「男方家親友」離開就行，引發討論。

魚上桌便應離席以留有「魚」地 點圖閱讀原文全文及內行網友解釋▼▼▼

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網友17日在論壇PTT發文詢問眾人，過去參加喜宴，會吃完最後一道菜再離開嗎？同時她也分享，自己曾經閱讀過的新聞，「不曉得是哪一方的啦，吃到一半就會走，避免吃人太多」。然而原PO實際問身旁友人，僅有1人會吃到一半離席，大部分人都會吃到最後，所以她好奇，大家參加喜宴的習慣為何？

貼文拋出以後，網民們紛紛指出，原PO所說的是訂婚時關於男方家的習俗，「你講的是文定，男方親友要在吃到魚就離席」、「不關賓客的事」、「宜蘭、台北人對這種文定場很常見吧」。原來這習俗是男方不想給人把女方「吃個夠」的觀感，所以要給女方留「魚（餘）地」，男方親屬才在魚上桌時離開。對此有網友認為，這事只要雙方家人講好就行，不一定要遵守。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】