門口奇怪春聯個個睇到一舊雲　理科網民秒看穿破解密碼翻譯做中文

貼揮春是農曆新年不可少的習俗，隨着社會日新月異，市面出現不少印上卡通人物或明星樣貌的揮春，但這些揮春都不及「元素週期表」春聯有創意！有台灣網民日前在fb群組貼出一張古怪春聯照片，無論直聯還是橫批都寫上英文字，乍看又難以拼成一句話，正當眾人摸不着頭腦之際，有讀化學的網民拋出神解答，原來春聯上寫的都是化學元素，更可以翻譯成中文春聯，讓人笑說是「化學老師的家」。



有網民日前於fb群組分享有戶人家在大門貼上「元素週期表」春聯。（fb群組「爆料公社」圖片）

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fb群組「爆料公社」日前轉載一張古怪春聯照片，只見有戶人家貼在大門上的春聯有別於傳統寫上中文祝福語，反而寫上「Re、Sg、Tc」等英文字，讓人看得一頭霧水。其後，帖文引出讀理科的網民解答，指英文字其實是化學元素，只要將元素轉換成中文字，就能得出答案，上聯意思是「銀鋅鈉氟鎵鉿鎂（迎新納福家和美）」，下聯是「錸鎝金砷鈧鈦（來喜得金身康泰）」，橫批是「氟氯雙醛（福祿雙全）」，中間是「氟（福）」。

神解答令一眾網民拍案叫絕，有人留言笑說「（元素週期表）無所不在，要不會背也難，哈！」、「害我把元素週期表背了一輪來翻譯」、「那個F沒貼顛倒，失敗」、「國中生看到這個都不敢進去領紅包了」、「小心進門被溶解！」、「財神爺還要先懂理化科才能入門」。不過其實該張科學符號春聯的照片早於2019年已經出現，不過近日適逄新年，於是被網民翻炒。

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