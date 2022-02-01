農曆新年｜爸媽叫親戚上門打麻雀　女子憂染疫倡上網打：有咩分別

今日（2月1日）是大年初一，市民在疫情下大多選擇留在家中過年。有網民早前在討論區發文，表示父母都很喜歡打麻雀，一早已約定親戚在新年時於家中打牌。樓主擔心會有染疫風險，曾建議他們以上網的方式打麻雀，但被父母嫌「好冇癮」。



樓主的父母熱愛打麻雀，並一早約好親戚上門打牌過年，讓樓主感到很困擾，（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

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樓主在香港討論區以「點解新年一定要打麻雀」為題發文，稱自己懂得打麻雀，但不喜歡打；相反，她父母卻熱愛打麻雀，並邀請一眾親戚來家中邊打牌邊過年，讓樓主慨嘆「明知而家疫情爆到咁，都仲叫親戚新年上嚟打，雖然都得幾個人，但次次打麻雀都打到半夜」。

樓主建議爸媽與親戚打線上麻雀，但被反指「好冇癮」。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

她續指，曾經向父母建議不如與親戚上網打麻雀，但立即被反罵「好冇癮」，說「冇得摸牌，冇咁好玩」。樓主在帖文訴苦，坦言「其實咪又係打麻雀，有咩分別？」。

不少網民留言指打麻雀已經是過農曆新年的傳統活動，而且上網與面對面對打的感覺非常不同，「我估老一輩嚟講，打麻雀除咗想發下橫財，又有數下錢數下籌碼嘅快感」、「以前冇乜娛樂，幾日年假唔打牌冇乜嘢做，慢慢成為習慣」、「志在消磨時間㗎啫」。不過，亦有人建議樓主阻止親戚上門打牌的方法，「打下打下入竹篙灣過年」、「靜雞雞掉咗佢哋幾隻牌去」。

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