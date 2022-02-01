沙田城門河潮漲致水浸　水淹行人路單車徑　網民無有怕：水為財！

新年最緊要好意頭！昨晚網上流傳照片，指昨晚（1月31日）大除夕期間，沙田城門河河水一度上漲，淹浸河邊的行人路及單車徑。不少網民留言指，類似的潮汐現象每年都會發生幾次，見慣不怪，但亦笑言中國傳統習俗中「水為財」，農曆新年遇上水浸就會「財源滾滾來」。參考香港天文台昨日於大埔滘錄得的潮汐資料，水位在晚上9時許達到高位，及後回落。
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從瘋傳的照片可見，沙田城門河一帶因為河水上漲的影響，旁邊的行人路和單車徑都出現水浸，惟情況未算嚴重，相信行人仍然可以涉水而行。水流亦都流向附近的行人隧道，因地勢較低，所以積水亦都較多。
不少網民表示，類似情況每年都會發生數次，「初一潮汐加吹東北風，海水自然上漲」、「其實每年都有幾次係咁，好正常」、「一年總有幾次」、「大家住沙田都慣咗，以前就臭」。有網民亦擔心位於美林邨附近的河道公園，擔心「浸咗未」，有人就用圖片回答問題，可見公園位置有水浸，但不算太嚴重。
有留言指出，中國傳統中「水為財」，適逄水浸的時候是大除夕，其實寓意「財源滾滾來」，大讚「水為財，今次發達了」、「沙田水頭充足」、「沙田想唔發都幾難」。
參考較為接近城門河的大埔滘天文台監測站資料，可見昨日「錄得的潮水高度海圖基準面以上」由清晨5時的0.69米不斷上升，至下午3時達到1.64米，至晚上9時更達到3.07米，及後慢慢回落。
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