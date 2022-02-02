老細原定初八啟市　1個迷信原因初四開工　員工滿心歡喜變超失望

虎年伊始，不少人都十分期待放個長假，但有打工仔今年卻因老闆迷信，不幸被扣減新年假！該名打工仔於討論區發文呻，老闆原本擇日定了年初八開工，他滿心歡喜以為可以不用扣年假放足7天，怎料老闆得悉初八與媽媽生肖相沖後，立即改變主意，提早初四開工，讓他十分失望，慘呼「還返4日假俾我呀」。



有打工仔於討論區發文大呻，老闆原擇日決定年初八開工，但因當天與媽媽生肖相沖，因而改口提早初四開工，令他損失4天假期。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔於香港討論區發文表示，老闆很迷信，每逢農曆新年都會擇吉日開工，希望來年運勢及生意會更好。原本老闆今年定了初八啟巿，「仲要唔使我哋扣大假放」，他滿心歡喜以為可以放7天，「8號拜神都拜半日，實際做嘢時間得半日咁爽」。

惟世事難料，老闆其後突然改口，提早初四開工，原因是初八與媽媽生肖相沖，他慨嘆「仲以為可以放多4日假，點知都係放完紅日就要返工」。

有網民對樓主遭遇表示同情，心酸道，「香港人邊有咁多假放啦」、「做零售，初七啟市，主要係就星期一， 無話擇唔擇日」，有人則遇上好老闆「我公司老闆必定例牌在大年初三之後再放多2至3日，所以我公司每年都會在大年初七先至開工」。

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