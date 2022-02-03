台女封利是給友人小孩被問銀碼　下一秒爆嬲：好一個「負債子還」

這款人！每到新春過年總會包利是給親友小孩，但在台灣卻有一位女網友告訴友人要給她的小孩利是後，對方竟提議「把過去的欠款從利是裡扣，欠款台幣6千扣掉利是錢2千後，欠款剩餘台幣4千元」，讓這位女網友當場傻眼，狠酸根本是「負債子還」。



原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出與友人的對話紀錄，她表示今年會包2利是給友人的2個小孩，但友人聽完後卻突然語塞，並試探性詢問「那...妳要包多少？」

給朋友小孩紅包卻被拒收？對方說出原因後，令事主當場傻眼。 （爆怨公社截圖）

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面對友人提問，原PO也不疑有他，回應道「1人1千，總共2千」（台幣），她也好奇友人到底想說些什麼，這時友人才緩緩說道，「我之前欠妳6千（台幣），妳要包2千給我的寶貝們，之後我再還妳4千可以嗎？」想不到友人竟然把還錢計畫動到「小孩的利是」上，原PO聽了當場傻眼。

原PO也狠虧，現在欠錢的人「恥度都很大」是不是？欠的錢並非用在孩子們身上，卻要拿孩子的錢來還，「好一個『負債子還』」。

對話紀錄曝光後，網友們也直呼太過分，留言狠酸「預計再過2年就還完了」、「可不可以再借我4千湊1萬？」、「那個...商量一下，可不可以再包一個4千，上次借的直接抵銷？」、「還好她沒說『可以先跟妳預支明年、後年、大後年的利是嗎？」

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