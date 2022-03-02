環保斗車公路連環「放龜」如瑪利奧賽車　貨車硬食發泡膠箱攝車頭

駕駛時要留意路面情況是常識吧，但有些突發情況的確難以防避。網上流傳「車cam」影片，1輛疑屬清潔公司的環保斗車於荃灣路近荔景邨行駛期間，車斗突然掉出多個發泡膠箱。後方1輛大型貨車閃避不及只能「硬食」，膠箱於地面翻滾後卡於車頭被迫停車，埸面驚險。不少網民看過片段也笑指是真實版「瑪利奧賽車」，片主亦稱有車輛於事發後曾響咹嘗試叫停環保斗車，惟不知有否成功。



網上流傳「車cam」影片，1輛疑屬清潔公司的環保斗車於荃灣路近荔景邨行駛期間，車斗突然掉出多個發泡膠箱，有膠箱於地面翻滾後更卡於後方貨車車頭。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

有網民提供「車cam」影片予YouTube頻道「車cam特警」，顯示1輛疑屬清潔公司的環保斗車於荃灣路近荔景邨附近行駛時，車上突然連環掉出多個綑在一起的發泡膠箱。膠箱飛出車斗後於馬路上翻滾，並向後方車輛滾去，本身跟隨環保斗車行駛的1輛大型貨車閃避不及，遭膠箱卡在前轆被迫停車。

片主稱，事發時多個發泡膠箱突然飛到馬路上，本身在中線行駛的他亦險遭波及，「我喺隔籬線都差少少俾啲發泡膠盒飛中，好在有驚無險」。他指事後有私家車留意到情況，即時不停響咹並嘗試追上環保斗車示意，惟未知是否成功。

環保斗車「放龜」過程：

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不少網民也認為影片猶如真實版「瑪利奧賽車」，笑指環保斗車飛出發泡膠箱「放龜」，「尾隨的貨車被龜殼擊中，名次跌了兩名」。亦有網民批評環保斗車明知發泡膠箱較輕，容易從車斗掉出，理應確保妥善固定才開車，以免影響其他車輛發生意外，「特登嘅？明知咁輕實吹走」、「隨街丢垃圾，拉得」。

同場加映：夾斗車突「放龜」飛出膠桶 P牌仔即閃避一劫 網民：瑪利奧賽車

P牌司機在西九龍公路行駛期間，前面夾斗車突然掉出1個疑似膠桶，並快速地滾在路上，他隨即閃避，畫面驚險。（影片截圖）

夾斗車「放龜」全過程▼▼▼

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同場加映：小巴司機位旁放水杯 轉彎時一滴都沒倒瀉 網民驚嘆：拓海轉行？

一段在小巴車廂內拍攝的短片於網上瘋傳，只見司機座位附近擺放了1個膠杯，杯內裝有水但沒有蓋子，當小巴轉彎時竟1滴都沒有瀉出來，獲網民大讚高手，更令人即時想起經典賽車電影《頭文字D》的劇情對白，不禁問「拓海轉行揸綠Van？」。



小巴司機挑戰車頭放水杯轉彎全過程▼▼▼

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網民指片段完全「神複製」《頭文字D》的劇情，男主角藤原拓海在車頭擺放裝滿水的水杯，被要求駕車期間不准倒瀉。（網上圖片）

有網民亦分享另一條片段，只見有巴士司機同樣將1個裝滿水的紙杯放在軚盤旁邊，駕駛期間成功地沒有濺出一滴水，該網民幽默地留言說「方便飲水啫，冇咩特別」。