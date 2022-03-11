賭錢欠債無力還　台父逼22歲女兒嫁近50歲債主　一句話引網民嘩然

這樣的父親還算是人嗎？有台灣男生於討論區發文表示，女友的爸爸欠債逾300萬元新台幣（約83萬港元），竟然兩手一攤說還不到這麼多錢，提出讓女兒嫁給債主抵債，更說「嫁過去吃香喝辣的有什麼不好？」，如電視劇般的情節讓一眾網民嘩然。



有台灣男生於討論區發文表示，女友的爸爸欠債逾300萬元新台幣（約83萬港元），竟然兩手一攤說還不到這麼多錢，提出讓女兒嫁給債主還債。（《都挺好》劇照）

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該名男生於「爆料公社–匿名公社」發文表示，與女友交往已3年，近日女友的爸爸欠了「換帖兄弟（即結拜兄弟）」200多萬元新台幣（約55萬港元）賭債，另外之前投資亦欠了100多萬元（約28萬港元）的債，惟女友爸爸竟然兩手一攤說還不到這麼多錢，提出讓女兒嫁給換帖兄弟抵債，女友當然不肯，但爸爸一直勸說「對方老婆死了又沒有孩子，她嫁過去吃香喝辣的有什麼不好？」。

男生指出，債主年紀跟女友爸爸一樣快50歲，但女友才22歲，而女友爸爸一直親情勒索，稱若不幫忙「就是要他去死」，他驚訝怎會有這樣的爸爸。男生提出私奔，但女友認為爸爸獨自撫養她成人，她若私奔會很不孝，男生焦急地問道「不跑就等着被賣掉，我該怎麼勸她才好？」。

網民紛紛表示，「都什麼時代了，還有這招」、「女友嫁過去後，她爸下次就賣孫女了」、「愛賭的一輩子不會改，女友不切割爸爸，以後娶她的只會倒霉一輩子」、「說不定他換帖的兄弟早就想上你女朋友了，設計跟你女朋友父親一起逼你女朋友嫁給他」、「你女朋友如果要愚孝那就她的命」。

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