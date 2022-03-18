用銀紙摺玫瑰花送老婆　人夫呻點摺都唔似　網民：直接送錢就好

女士收到花當然很開心，但若收到用鈔票摺成的玫瑰花，相信會更開心！有台灣人夫於網上發文表示，日前趁着3月14日白色情人節，打算用鈔票摺玫瑰花送給老婆，但看別人教學時摺出的花都很漂亮，自己摺的卻很奇怪，怎麼看都不像玫瑰花。有網民一語道出真相，笑言「是顏色不對而已」、「問題會不會是出在顏色不對，應該要用紫色或藍色的」（註：藍色和紫色的紙鈔分別為1000元及2000元新台幣，折合約274及547港元）。不過，網上不少教學影片都是用百元台幣摺玫瑰花，有網民指樓主有心就好，「直接送錢更好」。



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該名人夫於facebook群組「爆廢公社」發文貼出照片，只見他用100元新台幣（約27港元）摺了一朵玫瑰花，其實還算摺得似模似樣，不過他認為自己摺得很奇怪，不像玫瑰花。

有網民笑言，「其實真的可以不用折，因為要拆開很麻煩，直接給意思是一樣的，感動也是一樣的」、「這顏色要折100朵太累，建議換個顏色只需要折10朵」、「不是用2000元折出來的花，怎麼折都不會好看」、「顏色的問題，比如說用藍色那張折，怎樣都美啊」。

網上不少教學影片都是用百元台幣摺玫瑰花。（YouTube 頻道「Kathy Hsu」影片截圖）

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