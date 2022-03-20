食評foodie要求贊助落廣告否則「直率」評價　餐廳轟：現代收陀地

無人不愛「食好西」，近年更有不少網民化身食家在不同的社交平台發表食評，令foodie文化變成潮流甚至一門商機。近日澳門1間泰式餐廳於facebook專頁發文，指收到foodie食評帳號的訊息，表示曾到其餐廳拍攝，要求餐廳贊助相關帖文的廣告，若接受便會「執靚啲文案」，否則內容會「比較直率」。餐廳狠批食評帳號「無本生利搵食」，形容做法是「現代古惑仔收陀地招數」。



餐廳指收到foodie食評帳號的訊息，表示曾到其餐廳拍攝，要求餐廳贊助相關帖文的廣告，若接受便會「執靚啲文案」，否則內容會「比較直率」。（fb「船媽泰麵」圖片）

位於澳門的船媽泰麵餐廳於facebook專頁發文，貼出instagram的訊息截圖，顯示有foodie食評帳號傳來訊息，表示近日曾到餐廳拍攝，將會發文介紹該店。Foodie帳號要求餐廳贊助相關帖文的廣告，指「按慣例店家一般會畀$200-$500，視乎預算」，又稱若餐廳接受便會「執靚啲文案令佢更吸引到人」，否則沒有合作的帖文內容會「比較直率，因為想對一啲會付出嘅店家公平」。

餐廳未有交代是否有回覆相關食評帳號，僅批評做法是「現代古惑仔收陀地招數。負責人指出，澳門人一向奉行速食文化，經營飲食業若曾被「負評」，影響會非常嚴重，因此不少同業會本着多一事不如少一事的態度避免遭到攻擊，「因為喺澳門只要餐廳還擊就一定係餐廳蝕底，小器無公關唔識做生意，久而久之就造就呢班『直率真Foodie』出嚟無本生利搵食」。

餐廳又指，同類情況「斷估大把商家中過招啦！個個都本住『算啦算啦，一陣寫衰我無人嚟咪仲慘，幾百蚊當畀宣傳啦』」，變相縱容付費假食評文化。負責人不禁揶揄指，「諗諗下我都參一腳走去做foodie，食完嘢走埋去同個收銀講『我好real㗎，後數得唔得先，唔得唔好怪我率直實話實說呀！你唔畀咁樣對付出店家唔公平！』」。

餐廳批評食評帳號做法是「現代古惑仔收陀地招數」，又指不少同業為免被負評也會配合，變相縱容付費假食評文化。（資料圖片/GettyImages）

帖文一出極速引起港澳網民討論及瘋傳，紛紛狠批食評帳號的做法猶如要脅餐廳付費落廣告，「又食又拎，唔畀拎就扣分，仲惡過米芝蓮」、「其實同勒索有咩分別」、「多謝畀我有機會見識下陀地foodie文化，真係大開眼界」、「原來店家應該嘅付出唔係食物質素，係200-500蚊」、「人哋主動畀錢寫鱔稿都算啦，咁嘅做法真係好乞兒」。

亦有網民感嘆，foodie帳號起初因網民自發分享美食而受關注，現時卻變質成為一門生意，「唔怪之得咁多人做啦，食完霸王餐仲有錢收，咁辛苦嘅工去邊度搵呀」、「公道自在人心，貴店的食品係好味嘅，自然大把人幫襯，不能助長這種歪風」、「個個都食嘢打卡，個個都做KOL搵廣告錢，真係好過去搶」、「呢種情況香港台灣大陸一直都有，網上所謂的foodie都好假好混亂」。

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