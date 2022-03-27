2男租房10分鐘　說1句話遭房東以奇葩原因趕走　租約超狂條款曝光

白紙黑字的租約保障業主和租客的權益，簽署前應仔細查看，絕不能有任何灰色地帶。2名中國男子早前到新加坡合租一私人單位的房間，他們先後支付2000坡幣（約1.2萬港元）按金和首月租金，惟首天搬入單位與房東交換電話時，說了1句指房東「電話號碼怎麼這麼多『3』」，詎料房東即時翻面，激動反指租客電話號碼太多「8」字無發達，當場趕走他們。最終2名男子僅在屋內逗留了10分鐘，房東只願退還了1500坡幣（約9000港元），另外500坡幣則被無理沒收。

事件曝光後惹來網民熱議，而涉事租約亦曝光，原來條款包括租客必須尊敬屋主，不得對屋主無禮無律無法等，房東甚至要求租客尊稱他為屋主、老闆或大哥，連叫「房東先生」也會被罵。



房東與2名中國籍租客在入住首天簽署租約，租客更在當天因為電話號碼而被趕走。（網上圖片）

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據新加坡媒體報道，事主為37歲與38歲的中國籍男子，2人皆任職貨倉員工。他們早前於租房網上平台找到位於後港鎮高文（Kovan）的1個私人住宅，打算以合租形式租住房間。2人其後獲安排上門看房，雖然認為照片與實際情況有分別，但整體上尚可接受，便轉賬500坡幣（約3000港元）給房東。

按照正常租房程序，租客與業主本應在入住前簽訂租約，惟2人卻等到3月16日入住當天才簽租約，同時另外繳付1500坡幣（約9000港元）的按金及首個月租金。正當他們滿心歡喜地正式入住，房東在交換電話號碼時竟突然發惡，其中1名男子無意說了1句「電話號碼怎麼這麼多『3』」，房東聽後便立即大罵，反指對方的電話號碼太多「8」，「一輩子都發不了財」，接着更想動手打人。

2名租客「入住」屋內10分鐘，就被房東趕走，只好當場報警。（GettyImages）

在場的另一名男子及時阻止2人大打出手，但房東仍不停以粗口辱罵租客，並將2人趕出屋外，更扣起500坡幣按金，只退還1500元坡幣。租客只好當場報警處理，大嘆「我們才進屋10分鐘，就被趕出來，如今還得重新找房子」。

租客後來接受當地傳媒訪問，分享房東訂出的超嚴格租約，條款包括租客必須尊敬屋主，不得對屋主無禮無律無法等。房東甚至要求租客尊稱他為屋主、老闆或大哥，連叫「房東先生」也會被罵，又強調自己是百萬富翁，區內住客同是千萬富翁，叫人「滾」已經是口頭禪，「如果叫你們滾，3天就要滾」，語氣態度與看房時判若兩人。根據種種行為，他們不禁質疑房東是故意趕走租客，乘機不退還按金。

較早前內地1對90後情侶在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，中介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見1隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物義工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網民直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。



狗狗被遺棄屋內多時，義工指牠長期浸泡在排泄物上。（微博影片截圖）

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