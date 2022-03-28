17位美女合照玩「猜猜我在哪？」　網民一睇喊驚：個個都一樣樣…

台灣網紅雪碧（方祺媛）近來大方分享整形一事，透露10年來花費大概400萬台幣。日前她曝光一張照片，照片中17位美女排排站，她更開心要大家「猜猜我在哪？」引發網友熱議！



雪碧昨天與姊妹淘一起幫JKF女郎王芷淇慶生，隨後更在臉書曝光一張照片，照片中一共有17位美女一起入鏡，最後她還要大家「猜猜我在哪？」。發文一出，網友們紛紛留言：「都是美美的風景！」、「全部都是美女」、「我全都要」、「單看衣服，幾乎各式藍色系列蠻有氣質的～」。

【圖輯】你能找到她在哪裡嗎？點圖放大看雪碧IG照片及引起熱議的「17位美女合照」👇👇👇

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此外，還有網友忍不住留言笑說：「個個一樣樣同身材，好恐怖」、「每個都長一樣，好難猜」、「美女如雲，美腿如林，複製貼上?」、「這樣整，還不是沒差多少。能找出圖中不同之處的人，智商都是頂呱呱的」、「大家都長好像，好難找」。

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