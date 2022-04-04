日清咚兵衛創意爆發 油豆腐棉被概念圖獲激讚 又暖又好味超好瞓
撰文：田中貴
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近日天氣乍暖還寒，最舒服莫過於鑽在被窩休息。日本日清食品旗下泡麵品牌「咚兵衛」的廣告向來甚有創意，近日更是突破「小宇宙」，在官方Twitter上載概念圖，顯示想表達其招牌食物油豆腐太蓬鬆，所以一旦變成棉被，顧客都可以安心蓋着睡覺，看來又暖又好味，「惡搞」圖吸引約18萬人讚好，有網民笑言擔心睡覺時會忍不住咬棉被。
咚兵衛的宣傳招數一向層出不窮，除了和熱門漫畫《鬼滅之刃》合作之外，更邀請女星吉岡里帆以狐狸造型，與男星星野源以類似螢幕情侶形式拍廣告，當日星野源宣布和新垣結衣結婚時，咚兵衛更在Twitter隔空祝賀，但圖片則是吉岡里帆戴上黑超以工作燈射射向星野源，大有問責之意，說出了廣大日本民眾心聲，十分搞笑。
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