頭七禁忌│台男被車撞死司機逃逸　頭七顯靈警獲線索緝兇沉冤得雪

你知道「頭七」是的意思嗎？有什麼禁忌不能犯？今年4月台灣恐怖鬼片《頭七》在當地公映，專門分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就來介紹跟頭七有關的靈異事件，還有這傳統的喪葬習俗，有什麼禁忌等，無論信與不信，也能多認識當中忌諱，以免觸犯習俗被指對先人不敬。



傳統習俗認為離世的親人會化成昆蟲或動物，在頭七回來探望家人。（影片截圖）

頭七又稱「回魂夜」，是指人在去世後的第七天，在外四處遊蕩的亡魂會回家，但這時亡魂會化成昆蟲或小動物，所以小時候常聽長輩說，頭七那天如果有昆蟲出現，千萬不能踩死，也不要驅逐，因為那可能是去世的家人回來了。有網友則分享，頭七那天突然出現奇怪的昆蟲聚集到家門口，有人說看到大蝗蟲停在門口紗窗，還飛來少見的蝴蝶。

媽媽回家告別

網友分享的親身經歷，媽媽在她只有10歲那年過世了，頭七那天晚上，她看到媽媽回來了，當她送完最後一頓飯後，準備回二樓房間睡覺，但是在上樓梯時，發現有個人站在樓梯那邊，雖然沒有看到臉，只看到一雙腳，但她很確定是媽媽，因為褲子是媽媽生前最愛穿的瑜珈褲。她認為是媽媽跑回來看她，於是就跟着那雙腳走上樓，但是上去後那對腳就消失了。

之後她把這件事告訴家人，家中的長輩跟他說，過世的人在頭七時，通常會回來看生前最疼愛的人，不讓家人看到臉，可能是媽媽怕嚇倒家人。

從冰櫃走出來的寄居蟹

有名女網友則說，她的弟弟遇車禍過世，靈堂設在殯儀館，頭七那天晚上快12點時，當她跟家人在摺蓮花，突然有隻寄居蟹從弟弟的冰櫃走出來，看到當下他們都感到奇怪，為什麼殯儀館會有寄居蟹。這時候媽媽就叫了弟弟的暱稱，媽媽說：「你是回來看媽媽的嗎？如果是的話，就往前走幾步看看。」神奇的是，寄居蟹真的往前走了幾步，但是當媽媽流著眼淚跑過去想抓時，寄居蟹快速地跑走了，之後他們沿路怎麼找也找不到，最巧合的是，她弟弟是巨蟹座的。

根據傳統習俗，頭七那天，亡魂會由土地公帶回家走一趟，讓亡魂認清自己已經死掉了，之後再帶去讓城隍爺初審，確定沒問題後，城隍爺會將亡魂在陽間的戶籍去除，然後交給黑白無常，再帶到地府找閻羅王報到，進行陰間的審判。

還有一個禁忌，就是在頭七這天，家人需要準備最後一頓飯，然後必須要迴避亡魂，最好是直接去睡覺，因為讓回來的亡魂看見家人，會讓他產生掛念，影響到之後的投胎過程，還有在送完飯後有個禁忌，就是千萬不能回頭，傳說如果回頭看的話會被帶走。

而頭七也是亡魂跟活人說話的最後機會，如果亡魂有被誤會或冤枉，祂一定會趁這最後的機會顯靈。

亡魂顯靈現緝兇線索

2004年，台南有輛黑色休旅車，在撞死1名男大生後逃逸，負責辦案的員翻看閉路電視時，因為出事當時是夜晚，只有車燈的亮光看得清楚，但最重要的車牌卻是一團模糊看不清楚，這也導致偵辦陷入膠着。

但是在男大學生的頭七，怪事發生了，承辦的員警在將影片帶回家，用電腦放慢定格，想找出關鍵線索，不過還是看不清楚，就在他想放棄覺得沒希望時，詭異的事發生了，本來看起來模糊的車牌，卻突然浮現6個數字，於是他趕緊拿筆記抄下數字，神奇的是，當他抄完數字抬頭時發現，數字居然消失不見了。

雖然他自己是半信半疑的，但最後竟然靠着這組數字，成功將逃逸兇手逮捕到案，這讓他覺得，也許是冥冥之中有人在幫助他查案，同時讓死者沉冤得雪。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】