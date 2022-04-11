情侶大帽山「封路」影婚照懶理後方車龍？網民還完真相遭質疑亂作

結婚一生人一次，很多新人也希望婚禮細節盡善盡美。有討論區近日流傳相片，1對準新人在大帽山山路拍影婚照，惟橫泊於馬路中作為背景的越野車佔據兩條行車線，導致現場交通癱瘓。有網民批評準新人行為自私，又質疑竟有警員為他們開路；事後有網民試圖還原真相，惟再遭質疑解釋牽強。



討論區近日流傳相片，1對準新人在大帽山山路拍影婚照，惟橫泊於馬路中作為背景的越野車佔據兩條行車線，導致現場交通癱瘓。（連登討論區圖片）

網民「不再訊因為騰」於連登討論區貼出相片，指1對準新人在大帽山山路上拍攝婚照，並以一輛橫亘於馬路中心的越野車作為背景。相中可見，事發當日現場交通繁忙，由於越野車橫泊於路中佔據雙程行車線，導致大批車輛形成車龍於越野車後方等候。現場有警員似是指揮交通，不過準新人似乎不受影響繼續拍攝。

不少網民看到相片也批評涉事準新人行為自私，指他們為了取景拍攝癱瘓交通，影響一眾道路使用者，又質疑在場警員為何未有阻止，「點會惡到咁都無人鬧佢？真心唔信」、「差佬封路畀人影相？」、「如果事主為一已私慾而做以上嘅事，我覺得應該受到法律制裁」、「係我叫人一齊去做攝石人，佢唔走開，鏡頭喺邊就攝去邊」。

有自稱事發當日在場的網民提出另一說法試圖「還原真相」，指準新人並非越野車車主，只是未能找到位置泊車，因而「轉陣」利用越野車作為背景拍攝。（連登討論區圖片）

有網民後來則提出另一說法試圖「還原真相」，指事發當日「咁啱在場見到」，涉事越野車並不屬於準新人或拍攝團隊，車主是名男子，「佢因為架車泊到咁唔識點轉返出嚟，就同佢另一個frd行住山先」。相中準新人未能找到位置泊車，因而「轉陣」利用越野車作為背景拍攝。該網民指事後有駕駛者報警，「等到個車主返嚟係咁鬧佢哋」，惟他未有見到最終越野車如何駛離現場，只知警員「叫停喺下少少彎路嘅車唔好郁，上面啲車排晒隊落嚟先叫解決件事」。

不過該網民的「真相」亦遭質疑，有人認為正常駕駛者不會任由座駕佔據整條山路便離去，亦有人認為現場理應有足夠位置讓越野車駛走，「咁都扭唔到出嚟？隔嚟白色range rover嗰到咁多位，仲要就咁打橫泊低架車走去行山？可信性低啲喎」、「泊到咁，行住山先？作故仔作好啲啦」、「一係就你亂噏，一係就車主同對情侶夾埋搞咁多嘢」。

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