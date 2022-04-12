勁過韋小寶！巴西靚仔男模爽娶9老婆　遭1妻拋棄誓娶2女湊夠10妻

金庸小說《鹿鼎記》的男主角韋小寶擁有7個老婆令男士羨慕不已，但齊人之福不易享，巴西1名靚仔男模特兒娶了9名妻子，自稱是要反抗一夫一妻的婚姻制度。不過，其1名妻子近日提出離婚，更直言難以忍受與人分享丈夫。這名「巴西韋小寶」未有受到打擊，雖然稱短時間內不會找其他女子取代前妻，但也明言希望將來能多娶2女，湊成10人老婆團。



巴西1名靚仔男模特兒擁有9名妻子，自稱要反抗一夫一妻的婚姻制度，但近日其1名妻子提出離婚，直言難以接受與他人分享丈夫。（ig「arthurourso」圖片）

巴西男子烏索（Arthur O Urso）因在1年內減重28.5公斤而極速爆紅，現時身兼網紅及模特兒。經歷大變身的他娶了法定妻子卡莎琪（Luana Kazaki）後仍未滿足，去年一口氣與另外8名女子舉行結婚儀式，聲稱要以行動「抗議一夫一妻制」，一度成為新聞媒體的頭條人物。雖然結婚儀式未獲當地政府承認，但烏索仍與9名妻子展開婚後同居生活。

不過新婚僅1年，其中1名妻子阿加莎（Agatha）便向烏索提出「離婚」，決定離開這段多角戀關係，原因與一般女生相同，就是拒絕與他人分享老公。阿加莎坦言懷念一夫一妻制，希望丈夫能一心一意對待她，惟烏索卻對此感到驚訝，「她想獨佔我1人，這沒有意義，我們必須分享。我對她的離開感到非常難過，對她的理由更感到驚訝」。

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烏索更指，其他8名妻子也不認同阿加莎的想法，「我的其他妻子認為她的態度是錯誤的，婚姻不該只是為了冒險，而是要在乎真正的感受」。他坦言對阿加莎的離開感到可惜，又稱短時間內不會找新的女伴代替她，但他卻未因「離婚」一事受打擊，更表示希望日後能多娶2名妻子，令老婆數目湊夠10人，「我一直的願望是能有10個妻子。我現時只有1個女兒，我想和每個妻子也生1個孩子，我對他們每個人的愛都是一樣的，如果只和其中一兩人生小孩是不公平的」。

烏索去年與「元配」妻子卡莎琪新婚後，曾到法國靠海的小城鎮愛德角（Cap D 'Adge）度蜜月，該處是「裸體城市」，容許民眾全裸出遊，被認為是全世界最自由的地方，當時夫妻倆表示：「夫妻應該在新婚時尋求新的經歷，不能讓愛冷卻。」雖然小鎮接受民眾全天候裸體，但明文規定嚴禁在公開場所進行性行為，否則將會面臨1.5萬歐元（約12.81萬港元）的罰款。

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一夫八妻│泰紋身師娶8老婆 「後宮」和睦有方法 輪班共寢免爭拗



泰國1名紋身師近日在電視節目分享1男8女的生活，並公開與8位妻子和睦相處的關鍵，包括婚前婚後都尊重女方的決定，妻子們更大讚他是世上最體貼的男人，終讓她們都同意這種生活模式。紋身師指8名妻子平時會2人睡一房，他每晚順序「寵幸」妻子。他強調，家人之間最重要互相坦白，假如妻子愛上他人，只需直接告訴他便可，他會主動放手，惟至今仍未有人提出。



1名泰國紋身師日前在節目分享與8位妻子相識的經過，又大談夫妻相處之道。（YouTube「JOKER FAMILY」影片截圖）