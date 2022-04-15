阿嬤自製9頭芭比掃帚　孫女見到嚇親　網民爆笑：名副其實掃把頭

動畫電影《反斗奇兵》中的反派男童阿薛（Sid）是名「玩具虐待狂」，最喜歡將玩具拆毀故亂堆砌，讓孩子見到都想哭。現實中竟然有人阿薛上身，拆散公仔再重組！有台灣女生於網上發文表示，日前到訪阿嬤家中時，赫然發現1柄掃帚裝上了9個芭比（Barbie）公仔的頭，不少網民看到照片均嚇破了膽，大呼「阿嬤比阿薛還狠」、「阿嬤是芭比殺手」、「這農曆七月會嚇死人」。



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該名女生於facebook群組「爆廢公社公開版」發文並上載照片，只見照片中掃帚頭原有的刷毛已被剪掉，改裝上9個芭比公仔的頭，估計是孫女長大後，家中的芭比沒有人玩，於是節儉的阿嬤廢物利用改裝掃帚，用芭比的頭髮掃垃圾，但密集一排的倒吊頭顱甚為詭異，令樓主驚呼「差點被阿嫲家的掃把嚇鼠（死）」。

有網民留言笑說「《玩具總動員》（港譯《反斗奇兵》）不是做假的！我彷彿看到第一集場景！」、「阿嬤是不是拆解你小時候的娃娃？」、「老人家就是省，洋娃娃不要了把頭做成掃把，廢物利用」、「名副其實的掃把頭」、「不會越掃越多頭髮嗎？」、「芭比這下灰頭土臉了」。

動畫電影《反斗奇兵》中的反派男童阿薛（Sid）是名「玩具虐待狂」，最喜歡將玩具拆毀。（《反斗奇兵》劇照）

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