阿嬤半夜突擊檢查夜瞓孫仔　扮睡被抓腳嚇壞留陰影：差點尖叫！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-01 15:30

與家人同住難免會因為生活習慣不同，彼此有些摩擦或是鬧出一些笑話。近日台灣一名網友便發文分享阿嬤都會在凌晨起床上廁所時，順便檢查他睡了沒，某次阿嬤卻做出驚人舉動嚇壞原PO，貼文也引起網友熱烈討論。

阿嬤半夜突擊檢查夜瞓孫仔，做出驚人舉動（按下圖看清！）

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原PO於29日在Dcard發文「阿嬤半夜檢查我睡了沒真的很可怕」，他在文中說明因為自己習慣晚睡，且因為跟弟弟同住所以不習慣鎖門，而早睡的阿嬤都會在凌晨爬起來上廁所，「順便檢查我睡了沒，但阿嬤房間的門打開會有聲音，所以我都能提早反應、即時裝睡。」

然而某次原PO一如往常裝睡時，阿嬤卻用手抓住原PO的腳，「我的老天鵝有夠可怕差點尖叫。」後來他猜想阿嬤應該是沒開燈看不清楚，所以摸摸看床上有沒有人。但原PO對於半夜被抓腳仍然心存恐懼，便跟爸爸抱怨，沒想到卻得知阿嬤以前會站在爸爸床邊，盯著他睡覺的樣子，「直到有一次爸爸不小心醒來，直接嚇到大叫。」

後續原PO有跟阿嬤反映，「我也很派（兇）的跟阿嬤講了兩三次，不要再偷看我睡覺了。」但阿嬤依然故我，原PO無奈表示「今天凌晨4：30她還是開門了，而且我還來不及關手機螢幕。」

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貼文一出引起網友熱議，「阿嬤母湯安餒（不要這樣）～嚇死人」、「在床旁邊盯著看也太恐怖⋯⋯」、「阿嬤當兵退休的嗎？」、「好恐怖，如果我熟睡突然有人抓我腳，我絕對會驚醒大叫」、「下次不要睡，坐在床上盯著房門等阿嬤開門，她一開門就直接說：阿嬤我要睡了晚安」、「至少你還有阿嬤，阿嬤可能只是以自己的方式關心」。

也有許多網友分享跟長輩親戚同住的經驗，「我阿嬤也會檢查我有沒有睡，然後就算我鎖門她也會拿鑰匙開門」、「我男友阿嬤是為了看男友回家沒，半夜會突然打開男友房間看」、「想到以前在用電腦聽歌的時候，我奶奶會從一樓到三樓來偷看人，然後不出聲音露半張臉，每次回頭都會嚇到不行。後來學乖了，鎖門！」。

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