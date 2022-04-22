男生遇仙氣「真命天女」跪求搭訕法　8000網民助攻　隔天有真後續

轉角真的會遇到愛嗎？他踏出第一步了。台灣有男生日前在便利店內見到一名仙氣長髮女神，直覺是自己「真命天女」，因為太害羞，急發她的背影照到fb群組問網民有沒有禮貌的搭訕。結果有8000多名網民湧入助攻，惟不少人給出搞笑的山埃貼士。原以為是胡鬧帖文，男生翌日竟更新後續，原來他真的有行動，上前借故請喝咖啡聊天給了對方Line號碼，現在很緊張等對方加他好友。不過，由於今次他貼出自己照片感謝各路支持，許多女網民讚他長得帥，派定心丸說「帥哥沒問題的」，祝他早日成功。



台灣有男生遇到仙氣女生，急她對方的背影照問網民如何搭訕較好。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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幸福是自己爭取回來的！台灣有男生20日在「爆廢公社」貼出一名仙氣長髮女生的背影照，她在看手機等巴士，男生則在便利店內偷看，網上焦急問有沒有不尷尬又不失禮貌的搭訕方法，「我的幸福之路就靠各位協助開啟這扇門了」。未料帖文極速吸引8000網民助攻，許多人提出搭訕方法，可是當中不少是搞笑為主的山埃貼士。

有網民教路用寵物入手，「有養貓嗎？要來我家看貓咪後空翻嗎？」、「安安要養狗狗嗎？」，又放出一些像復古偶像劇的對答和情節，「走過去問她：『小姐，請問幸福路怎麼走？』」、「我在這超商來回幾百次，只為了和你相遇」、「我感覺你很眼熟好像我未來的女朋友」、「從她面前衝出去給車撞，她應該會當場協助處理車禍，到時候電話有了，緣分也有了」。

但也有較踏實的建議，有留言說只要用尷尬又不失禮貌的微笑，遞上一瓶飲料，直接請她喝咖啡聊天，又或大膽一點直接拿聯絡方法，「出示LINE的添加好友畫面，再走上前問『小姐您好，我這有一題填空題，不知道您會不會？』」。

原以為是開玩笑帖文，最後樓主真的有行動。翌日他發文交代後續，「感謝昨天廣大的廢友，七千多人的支持，雖然應該是妹子的背影太仙」，笑言大家的「情境模擬」建議好像不太實用。

最後樓主走過去跟女生說店員聽錯多做了杯咖啡，趁機請對方喝，女生也接受了，大家聊了一會她願意交朋友，「然後就跟她說可以加杯子上賴（Line）的ID，跟她微笑說拜拜後就目送她上公車了」，現在很緊張等對方加他。由於這次樓主上傳了自己照片，不少網民讚他長得帥，「帥哥沒問題的」、「人帥真好，人醜性騷擾」、「人帥沒煩惱」，又祝他一定要成功，得手後補上一張兩人正面合照。

（facebook群組「爆廢公社」）