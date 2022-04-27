一夫多妻｜肯亞男娶三胞胎姊妹　訂「行房更表」：有能力滿足佢哋

「人天生根本都不可以愛死身邊的一個」，肯亞1名男子迎娶3名妻子，特別在於她們是3胞胎姊妹。男子表示，從小就知道自己的愛不能只屬於1個女生，「天生就是一夫多妻制的人」，可是沒有女友願意接受，直至他遇到「妻子們」。為了和諧相處，他們更制訂了「行房更表」，輪流快活。



肯亞男子斯蒂沃（Stevo）受訪時稱一直希望娶多個妻子，近日終於一償夙願，迎娶3胞胎嬌妻。（YouTube「 Citizen TV Kenya 」影片截圖）

根據外媒《鏡報》報導，肯亞男子斯蒂沃（Stevo）稱一向想實踐一夫多妻制度，坦承生來就不能只愛一人，但又不想偷情，可是前度們都不接受他的想法，離他而去。

幸運的是，命運讓他遇到了3胞胎中的凱特（Cate）。面對斯蒂沃的坦誠，凱特並不介意，更向他介紹姊妹伊芙（Eve）和瑪莉（Mary），最終4人經過磨合，覺得相處融洽，「我們可以從彼此身上學習」，決定結婚建立幸福的家。

斯蒂沃自曝訂立了「行房更表」，周一至周三3名妻子輪流，周末就是4人一起過。（示意圖）（gettyimages）

斯蒂沃自稱體力甚佳，有能力滿足妻子的需求，更自曝訂立了「行房更表」，「星期一瑪莉、星期二凱特、星期三伊芙，周末就是4人一起度過」，讓妻子們能平等地享受到丈夫陪伴。不過斯蒂沃似乎無法再有更多妻子，事關3姊妹表明「這已經是幸福家庭」，不會讓斯蒂沃再娶其他女子。

肯亞議會於2014年通過一夫多妻的婚姻法案，賦予當地男性再娶的權力。

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