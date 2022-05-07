月薪$9600每月儲到$4000　設計師分享慳錢大法：生活喺香港好舒服

香港生活艱難，物價高、樓價貴，有港女乾脆「躺平」，過無慾無求的生活！有任職平面設計師、月薪僅9600元的港女於網上發文，分享平日節衣縮食的生活，聲稱早餐只會喝水或6元1罐的咖啡，午餐吃4元菠蘿包加6元腸仔包，「基本10蚊度就搞掂」，扣除支出，每月餘下4000元左右，她大讚「喺香港生活其實都唔錯，有食有住有得買，仲有錢儲」。



有任職平面設計師、月薪僅9600元的港女於網上發文，分享平日節衣縮食的生活。（《那些我愛過的人》劇照）

該名設計師港女於fb群組「扮工室Online」發文表示，她月薪為9600元，午膳時間人工包含在內，每周工作5天半，自詡職業「有個師字，都算半個專業人士」。她平日早餐只會喝水或6元1罐的咖啡，午餐用10元買麵包吃，晚餐有時在家吃，若想吃街外的東西，會買25元兩餸飯或燒味飯。

她續說，居於屯門藍地，在原區上班，每天來回車費僅10元，「所以2000蚊已經夠我食同返工一個月」，另外會給2000元家用，「當租張床都要嘅」。至於手機做了24個月分期付款，每月付150元，「加埋電話費任用先88蚊個月」，平時會用來看人氣男團MIRROR的影片和「煲劇」，而平日買衣服及「濕濕碎碎錢」則會花費500至1000元，因此每月也能餘下4000元左右。

她指出，勉勉強強也能儲到少少錢，認為「喺香港生活其實都唔錯，有食有住有得買，仲有錢儲」，希望日後可到日本窮遊，用4000元遊玩2周，放鬆一下，她勉勵港人「其實生活喺香港都好舒服，大家都加油！」。

樓主聲稱，平日早餐只會喝水或6元1罐的咖啡，午餐吃4元菠蘿包加6元腸仔包。（Henry & Co.@Unsplash）

不過，很多網民質疑樓主所述內容可信性，質疑是創作的潮文，「其實個物價係講緊20年前？定係平行時空，定係潮文嚟？最後其實係咪想promote MIRROR？」、「平面設計10,000都無，好怪喎，依家有啲就咁做文員已經17,000-20,000，建議睇下搵工網」、「呢個女仔確定係呢個世紀嘅人？」、「點解強調自己係半專業人士呢？no disrespect，但香港地無返幾皮嘢月薪加上專業牌照都好難稱得上專業人士」。

有網民不認同樓主的生活方式，「生存同生活係兩樣嘢嚟」、「食得咁差，用健康換存款」、「點解我覺得佢無餐飽飯食」、「會唔會捱到胃穿窿㗎，唔食嘢就飲咖啡、晏晝就食個包」、「不吃不喝18年都可以買山墳」、「其實如果你唔係有得同屋企人住，有得食屋企飯，9600又點會夠你用」。不過也有人支持樓主，「知足常樂」、「自己開心就可以，支持」、「支持！香港遍地黃金，肯做唔會餓死人」。

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