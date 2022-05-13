落雨忘關車尾箱門「已水浸」　拍攝者不救？　網民急急溫提勿多手

落雨除了要閂窗，還要閂車門。香港連日大雨，有網民分享指，在露天停車場見到有車主忘記關車尾箱門，裏面物品已濕透，「眼見已水浸」，提醒車主盡快關車門。有網民爆笑稱「拍攝者不救」，又提醒可幫手關一關，惟不少人呼籲拍攝者勿多手，擔心私家車如有東西遺失，隨時惹禍上身，「干擾他人車輛係犯法㗎師兄」，惟拍攝者稱他正想幫手時車主已經回來。



樓主見到有車主泊車後忘記關上車尾箱門，稱「落狗屎，好閂尾門喇」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，上傳的照片攝於昨日滂沱大雨之時，問「邊位師兄師姐唔記得閂車尾箱門？眼見已水浸」。照片所見一個露天停車場有輛黑色家車尾箱門大開，裏面有許多物品，有紙袋已淋到濕透，「落狗屎，好閂尾門喇」。

網民認出該車場位於西貢，形容車尾箱是「新出流動垃圾桶」、「唔好搞～流動雨量計嚟」、「唔好理人，洗緊車尾箱」、「閂咗車主唔知水浸咗」。有網民稱經過屯門時已見到該輛私家車，「佢尾門應該有問題，啱先喺屯門見到佢行緊車都仲係打開」。

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有人隨後留言爆笑稱「拍攝者不救」、「將心比己，幫佢閂咗門先」。不過，許多網民認為如果幫手後私家車有東西遺失，隨時會被惹禍上身，「司機話車尾箱唔見嘢你就大鑊」，如車主有留電話可致電提醒，「冇必要唔好攪任何野，干擾他人車輛係犯法㗎師兄，都唔好講萬一有事屈你就上晒身」。網民提及《道路交通道例》的干預汽車罪，任何人沒合法權限或合理合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處第2級罰款及監禁12個月。

不過，樓主稱香港有很多人有愛心，「順心手幫忙，又唔係做壞事」，而且他正想去幫手的時候，司機已經回來。

（fb群組「馬路的事討論區」）