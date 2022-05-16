消委會｜廚師牌雞肉腸含禁用獸藥代謝物　粉絲未驚過：食得就預咗

香腸是不少港人飲食習慣中常出現的加工食品，消費者委員會測試市面30款香腸樣本，發現近九成屬「高鈉」、五成屬「高脂」；另外3款香腸樣本亦檢出內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌的高級雞肉腸，檢出的含量更超出歐盟的「行動參考點」13倍，有機會影響健康。

報告公布後引來網民討論，有廚師腸「忠粉」明言，早已得知香腸是不健康的食物，「食得就預咗」，即使驗出禁藥成份亦未有影響食用意欲，更有人笑言看過報道後「嚇死了，食返兩條定驚先」。



消委會測試30款香腸，檢出的鈉含量由每100克含565毫克至1,280毫克不等，相差超過1倍。（羅君豪攝）

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消委會推出最新一期《選擇》月刊，測試20款冷藏、7款冷凍和3款室溫香腸，驗出的鈉含量由每100克含565毫克至1,280毫克不等，其中26款樣本達到食安中心的「高鈉」（即高鹽份）食物水平（即每100克固體食物含超過600毫克鈉）；15款樣本則屬「高脂」（即每100克固體食物含超過20克總脂肪），沒有樣本屬「低鈉」或「低脂」。

食物安全測試亦發現，3款香腸樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌的高級雞肉腸樣本的SEM含量更超出歐盟的行動參考點（每公斤1.0微克）13倍，相關結果已轉交食安中心跟進。

研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定；而其代謝物SEM則可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形。不過現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性，而呋喃西林亦可用於治療局部感染和導尿管塗層。消委會指，本港現時未有法例規管呋喃西林及其代謝物的含量水平，建議有關當局參考歐盟做法，修訂法例加以規管以保障市民，亦可以讓生產商有法可依。

消委會發現3款香腸樣本亦檢出內地及歐美禁用的獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌的高級雞肉腸檢出的含量更超出歐盟的「行動參考點」13倍。（資料圖片）

測試報告公布後引來網民討論，不少人對近九成香腸屬高鈉、高脂的結果並不意外，認為不會影響進食意欲，但也會盡量注意食用份量，「唔使你驗，我食一啖都知廚師腸高鈉啦」、「會諗高鈉高脂嘅人都唔會食加工嘢」、「嚇死了，食返兩條定驚先」、「加工嘢唔健康就一定，盡量食少啲啦」。

亦有網民指出，廚師腸一直是港人的「頹食」、圍爐及BBQ必備食物之一，猶如集體回憶一部份，因此即使今次驗出禁藥成份，也不會動搖其地位，反指近年有傳廚師腸配方改變，未能吃回「記憶中的味道」才是真正的「趕客」原因，「廚師新版好難食，而家有邊隻腸好食」、「而家好難食，冇買好耐，都唔知點解整整下搞到咁」、「嗰排講佢就執笠，就去茶記叫腸蛋麵，咬咗啖就明點解會執，咸覺到再食多條會腎衰竭，明明記得以前都唔係咁」。

2018年11月，廚師腸一度傳出停產清息，令不少港人恐慌性囤貨，其後代理大昌行強調會跟不同公司合作，繼續在香港分銷廚師腸。（資料圖片）

廚師腸在港銷售多年，一直深受港人歡迎。2018年11月，有報道指廚師腸美國生產商Zacky Farms宣布申請破產並已關閉生產廠房，不少人擔心集體回憶成絕響，因而紛紛到超市或凍肉舖囤貨，網上價更被炒起，甚至出現玩嘢炒風。其後廚師腸香港代理大昌行報喜，表示廚師腸不會絕迹市面，並會跟不同公司合作，繼續在香港分銷廚師腸，強調「以原來嘅獨家配方，美國製造，保留大家喜愛嘅味道」。