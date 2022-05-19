女校阿Sir上堂投影睇AV現生理反應　女生網上爆料　校方這樣處理

身為教師行事為人理應成為學生的榜樣，近日有自稱就讀東九龍區女校的中一學生在網上匿名發文，指校內1名男教師竟在上課時間觀看AV影片（成人影片），且將片段投射至課室內的螢幕，5分鐘後才察覺，更疑似出現生理反應，「要拎本書遮住下面走」。該名學生控訴學校一度想大事化小處理，質疑校方有心包庇，直至事件曝光後，涉事老師才請辭。事件引來網民討論，不少認同學生公開事件的做法，同時質疑涉事老師行為或有性騷擾之嫌，認為校方或家長可向教育局舉報。

據悉事發學校為秀茂坪女校梁式芝書院，梁式芝書院校長周淑敏回覆《香港01》查詢時表示，該名老師已離職，校方已就事件通知教育局，事後亦已為學生進行輔導工作，強調不希望1個老師行為影響全校師生。



有自稱就讀女校的中一學生匿名發文，指校內1名男教師竟在上課時間觀看AV影片，更出現生理反應，「要拎本書遮住下面走」。（《教束》劇照）

有自稱九龍東區女校的學生早前匿名投稿至instagram「nss.secrets」，表示有中年男教師於中一生課堂期間竟公然觀看成人影片，「4P嗰隻」，約5分鐘後始知自己將片段投射至課室內的螢幕，導致班上至少一半同學也看到。涉事男教師更疑出現生理反應，「要拎本書遮住下面走，俾同學發現」。

另一學生亦爆料，稱涉事老師事發後「首先做嘅事係滅聲」，指對方要求事發時在場的中一生不要在網上討論，「話因為呢件事好嚴重，會影響外界對學校嘅印象」。投稿學生指出，涉事老師疑有前科，「但係到而家都仲可以冇事繼續留喺學校教書」，而校方得知事件後一直未有交代事件，感到非常憤怒，「老師做錯嘢，學校唔係嚴正處理，而係包庇做錯嘢嘅老師，一心想息事寧人，隱瞞事實，完全冇考慮到學生嘅利益同感受」。

事隔數日，再有自稱屬涉事班別的中一生投稿，表示該男老師「已經無再上堂」，並已向校方請辭，而學校亦安排輔導課程解釋及提供協助，同時向家長發通告交代事件。

學生控訴學校一度想大事化小處理，質疑校方有心包庇，直至事件曝光後，涉事老師才請辭，校方始安排輔導課程及發通告解釋事件。（《教束》劇照）

事件引來網民關注，不少人直指事件性質嚴重，男教師行為隨時有性騷擾之嫌，認為校方或家長應向教育局反映，「校方應該通報教育局吊銷佢個牌」、「呢個變態老師可以全身而退咁着數？走去第二間學校咪繼續害人！希望學校管理層有向教育局舉報釘佢牌，而唔係趕走佢就算數」。

亦有人認同學生公開事件的做法，認為如有需要可向家長求助，「校長收人工係負責遮醜聞保校譽？學校唔處理就請家長出手」、「學校和學生都是受害者，只是希望校方在處理呢類事件上能果斷開明，釋除學生疑慮，保障學生利益」。