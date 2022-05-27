30歲A0港男：人生點行落去？　網民圍爐金句灰爆：放心，好快會…

「A0」是感情狀態的術語，前面字母等於「available」，意指單身，後面數字等於拍拖次數，合起來即是從未拍過拖的意思。有港男日前發文，直言30歲仍是「A0」，認為年齡相若的女性「正正常常嘅應該都有另一半」，不知該如何結識女性發展親密關係，慨嘆「人生仲可以點行落去？」。

一眾「單身狗」網民現身圍爐取暖，詎料愈圍愈灰，有身為單身界「師兄」的網民更拋出灰爆金句，「放心啦，好快會……習慣。利申35 A0」，讓人笑中有淚。



30歲的樓主稱從未拍過拖，明明朋友都認為他不錯，卻始終找不到伴侶，不禁問「人生仲可以點行落去？」（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

該名網民在連登討論區發文，自稱30歲但從未拍過拖，透露生活圈子所認識的異性都已有另一半，自己交友圈不廣，根本結識不到新的異性朋友。雖然朋友樂意介紹單身的女性給他，可惜始終不能成事，「朋友介紹嘅都睇我唔上眼」。他指身邊的異性朋友也認為他「唔差」，不知道為何總是無法「出pool」，孤單寂寞的他不禁慨嘆「點解我會咁嘅下場？」。

有網民建議樓主要先習慣與女性相處，避免將來與心儀女性共處時會因害羞影響女方對自己的好感度。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

網民教如何適應單身生活：

帖文引來網民熱議，有熱心網民教樓主如何擺脫單身困境，除了要養成與女性相處的自在，還要自省、自信，「要習慣同女性相處，見過有啲男嘅怕醜到唔講嘢」、「好好反省睇吓邊度出問題，性格、家庭因素，或者望下個銀包」、「要先有自信同執整齊副尊容，唔好一嚟就以拍拖為前提咁去識女仔」。

另外亦有網民聯想到BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的內容，搞笑回應「30歲A0可以成為魔法師，40歲A0可以成為至尊魔法師」，留言獲網民激讚。

更多網民搞笑回應：