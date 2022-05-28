臉太大口罩戴到痛 事主擬買好一點的款式長戴不換 網民急勸別傻
撰文：聯合新聞網
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新冠肺炎疫情已經在台灣蔓延超過兩年，大眾也漸漸習慣出門就得戴口罩的日常，即便又悶又熱、無法大口呼吸，還是為了保護自身健康委曲求全。日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己因為臉比較大，所以價格親民的市售口罩戴久了會不舒服，為此他突發奇想，打算買一個價格偏貴、空間較大的魚嘴式口罩戴一整個星期，引起眾人熱議。
事主以「戴同一個口罩超過一星期會發生甚麼事？」為題發文，提到自己的臉偏大，戴普通醫療用口罩久了，耳朵後方摩擦繩子會很痛，不過魚嘴式口罩內罩空間較大，因此比較符合他的需求，「但是魚嘴式口罩又特別貴，平均一個10幾塊錢」，為了省錢又兼顧舒適，他想到一個點子：「戴同一個魚嘴式口罩一週」，引來許多民眾勸他不要為了省錢提高染疫風險。
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許多網友紛紛表示：
．「皮膚會變很差…」
．「我室友一個多禮拜換一次，連打球流汗都戴着，回家再晾乾，一天比一天髒，而且髒的幅度蠻大的，這樣是不是讓大家覺得他每天用不一樣顏色口罩」
．「反正要這樣做得病的也不是別人，啊不是有那種口罩繩掛勾，勾在頭後面的，完全不會用到耳朵，為何不用那個？」
．「推薦Z摺口罩，我也臉大耳朵疼，自從用這個之後不會痛了，因為耳帶很寬，價錢也不貴」
．「就算撇開病毒問題也很恐怖…會髒到自己受不了吧」、「如果只是拿外送而已，我覺得還好，但如果是長時間出門或上班甚麼的，還是建議換一下啦」
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