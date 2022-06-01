婚姻中最具殺傷力的10句話：我警告你、你試試看　最後1句極傷人

文：呂秋遠 台灣律師

昨天在跟客戶談到離婚的原因時，她衝口而出這樣的話：「到最後，我準前夫最常跟我說的話就是，我警告你、你給我試試看。」

根據我個人的經驗，引起婚姻危機的台詞很多，可以說是步步驚心。但是，以「我」跟「你」開頭的短句，大概是這幾句話的殺傷力最大：



「.我警告你」、「我給你最後一次機會」是帶有威脅性質的句子。(《夫妻的世界》劇照)

1.我警告你、我給你最後一次機會：

這種類型的開頭，是「以上對下」、帶有威脅性質的句子。伴侶不需要你警告，也不需要你給機會。以這種方式說話，大概平常也都覺得自己在給別人機會，也都在容忍別人，可是，講這種話的人，最需要別人容忍的就是你自己啊！

2.我媽人很好、我媽說：

通常需要講出媽媽好不好的人，大概已經引起另一半的怒火，所以才需要這麼打圓場。但是，一個人好不好，不是用說的，而是對方的感受為準。我也常常覺得我人很好，但是訴訟的時候，對方就覺得我很不好，不是嗎？

至於我媽說，也不是全部不好，而是看下一句接什麼。如果「我媽說，她想要把財產都過給你」。這當然很好。但如果是「我媽說，薪水不應該交給你，交給她管比較好。」那就不太理想了。

簡單來說，媽媽自己的事情，當然可以「我媽說」，但是夫妻倆的事情，不需要「我媽說」，標準大概就是這樣而已。

3.我不想講了、我不要聽：

這種話，是直接粗暴的拒絕溝通。不想講了，給對方的感覺是，你不值得我浪費時間；不要聽，給對方的感覺是，你說的話是廢話。斷絕溝通管道不會比較好，如果希望雙方要冷靜，跟對方清楚說明自己情緒現在很糟糕，希望暫時先不要說話，這樣可能會比較理想。

4.我沒講過（我沒印象、我不記得）：

真的沒講過，那也很正常。可是，如果講過卻又否認，明明該記得的事又忘記，那就會讓人很惱怒。

呂秋遠指依其個人經驗，可引起婚姻危機的台詞有很多，他選出10句最有殺傷力的說話。（《三十而已》劇照）

5.我脾氣沒有很好（我已經快沒有耐性了），信不信我會動手：

動手是傷害罪，沒動手是恐嚇罪。但不管動手沒動手，通通都是家庭暴力。

6.你要是繼續這樣給我試試看：

這種話的恐嚇意味濃厚，很像大人在罵小孩。不論是面無表情或是面目猙獰的說，都很令人害怕。

7.你給我聽好：

這種話很像要人家立正站好。但是我才懶得給你解藥，反正你愛來這一套。為婚姻靠腰難道不是你，一直以來戒不掉的癖好。

8.你很沒用（你很爛、你很糟糕等等）：

這是標準否定對方的招數，讓人聽了非常不爽。開頭就講這句話，之後就沒有討論空間了。很爛？很爛還不是你自己選的，對方很爛，你又選了個很爛的人，那麼到底誰比較爛？

9.你不懂啦：

這是一種「拒絕對方進入你世界」的標準用語。都說對方不懂了，這樣說了也沒用、做了也沒意義，不是嗎？

10.你這個媽媽是怎麼當的：

你這個爸爸又是怎麼當的？（以下省略吵架30萬字）

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）