ZOOM宗教聚會忘關鏡頭！夫妻床戰45分鐘全直播　教友咁提醒妻嚇壞

【ZOOM】疫情下不少聚會、會議都轉至網上ZOOM舉行,但緊記有需要時要關好鏡頭,否則隨時尷尬大了。美國一對信徒夫婦日前透過ZOOM參加教會的安息日聚會,其間情到濃時進行「床上運動」,詎料卻忘記關上鏡頭,結果纏綿畫面「直播」近1小時,直至有教友來電提醒,2人才發現成為直播主角,當場嚇壞。



疫情下不少聚會、會議都轉至網上ZOOM舉行,但緊記有需要時要關好鏡頭,否則隨時尷尬大了。(資料圖片)

據外媒報道,美國明尼蘇達州一座教堂於5月14日安息日舉行線上成人禮,有不少信眾參與。惟當中一對夫婦竟開始進行「自己的成人禮」,更忘記關上鏡頭,「床上運動」運動畫面直播了足足45鐘。

直到有教友致電給人妻,告知她「愛愛」畫面都被眾人看光,「X,妳在做什麼?妳上鏡了(WTX are you doing? You’re on camera)」,人妻才驚覺尷尬大了,當場嚇壞。

美國一對宗教信徒夫婦日前透過ZOOM參加教會的安息日聚會,其間進行「床上運動」,詎料由於2人忘記關上鏡頭,纏綿畫面「直播」近1小時。(網上圖片)

教堂高層事後採取行動禁止信徒外流影片,惟影片截圖已在網上廣泛流傳,更火速於網上引起熱議。有網民笑言事件是「靈與肉雙修」,亦有網民質疑夫婦2人的行為「過火了吧」。也有網民反把重點放在教友身上,「看了近1小時才打電話.....」、所以他是欣賞完精彩片段才告訴他們2個…真的是好心教友」。