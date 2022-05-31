中伏居酒屋！醬油蓋滿佈黴菌　水壺底生青苔　職員反應令人嬲爆

醬油瓶和水壺到底有多久沒洗過才會長滿黴菌和青苔？有台灣女生於網上發文分享中伏用餐經歷，指日前到台中一間居酒屋吃飯，打開醬油瓶竟然看到蓋子長滿黴菌，她告知店員，惟對方只是收走醬油瓶，完全沒有任何表示。她又指餐廳提供的水壺底部也非常髒，完全沒有清洗，像生了青苔般，形容整個用餐過程都非常反胃，一口水都不敢喝，同時批評店家的態度和反應非常令人無語。事件於網上發酵，店家其後在facebook專頁發文致歉，稱今後會加強店內環境的清潔衛生，避免同類型事件再次發生。



有台灣女生於網上發文分享中伏用餐經歷，指日前到台中一間居酒屋吃飯，打開醬油瓶竟然看到蓋子長滿黴菌。（fb群組「爆怨公社」圖片）

該名女生於fb群組「爆怨公社」發文大呻到台中1家居酒屋用餐的中伏經歷，批評居酒屋「衛生超爆噁」，不知桌上的「黴菌醬油」放了多久及有多少人吃過，大呼：「超噁心！超扯！人生第一次看到醬油蓋子發霉發到如此均勻！根本就是黴菌培養皿！」她指發現情況後已即時告知店員，惟對方只是收走醬油瓶，完全沒有任何表示。

她續說，餐點上了一大半時，店家仍完全沒有提供茶水，她主動詢問後店員才送來了一壺水，但是水壺底部非常髒，「完全像覆蓋一層青苔」。她又不滿斥，一碟價值100元新台幣（約27港元）的蘆筍豬肉只有小小的3條，形容「比我的小妞妞（尾指）還要細！」。

帖文引起熱議，不少網民大呼店家衛生情況惡劣得誇張，「黴菌鐘乳石」、「霉成這樣都沒人發現，好扯」、「若沒發現吃下肚，會變成一輩子陰影吧」、「我以後吃日本料理要先開醬油蓋」。有網民則認為，店家不可能沒發現黴菌，「加醬油應該會看見，這不可能超過一周都沒補過，好奇怪」、「難道是疫情影響，這家店已經許久沒有客人上門，才讓這壺醬油都沒打開加過醬油？還是員工加醬油時有看到故意假裝沒看到？否則已經發霉成這樣怎麼會沒發現？」。

有網民「起底」搜出居酒屋的店名，指該餐廳以前是高檔名店，曾被評為「深夜神秘食堂」。面對網民負評，涉事店家其後於facebook專頁發文表示已向當事人道歉，承諾今後會加強店內環境的清潔衛生，並重點提高員工質素和服務態度，避免同類型事件再次發生，希望大家給予改正機會。而諷刺的是，店家5月初曾在facebook發文稱，「每天消毒工作不可少！我們防疫，你們放心」，事後店家已緊急將相關帖文的留言功能關閉。