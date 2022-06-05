員工曠工辭職　台飲店老闆控偷飲報復　律師勸：開店目的是甚麼？

（編按：台灣一間台飲店的老閣，指稱有員工偷飲自調飲料，本來他採取隻眼開隻眼閉態度，可是對方變本加厲，煽動其他同事離職以逼老闆加薪，並突然曠工不辭而別，令他十分氣憤，於是想從刑事及民事兩方面，控告該員工以泄心頭之忿，告他工作時未經老闆同意擅自調飲料偷飲，同時向他索取因曠工而造成的業務損失。

該老闆提告前向台灣律師呂秋遠請教自己做法是否恰當，以下為呂律師的回應。）

親愛的老闆，畢竟我跟你一樣，也是老闆，所以有些想法，可以給你一些參考意見。

「員工沒經過老闆同意，就取用物料做產品給自己喝」到底有沒有構成竊盜罪？

在法律上，這個問題其實很簡單。如果有具體證據，你要提告業務侵佔、竊盜，都有可能。業務侵佔，或許還會判六個月以上，對於「威嚇」員工來說，這是非常有用的工具。哦，我只有說威嚇有用，我可沒說一定會成立。



台飲店老闆向員工提告前，向呂秋遠索取相關意見。（呂秋遠Facebook圖片）

台式手搖飲品競爭非常熱烈，有老闆因員工迫加薪不遂後曠工辭職十分不滿，於是想告對方偷飲店內飲品。（資料圖片）

況且，人生就是這個況且，你開店是為了賺錢，還是為了訴訟？

毫不猶豫的，你應該會說，當然是賺錢，有頭髮誰要禿頭，能賺錢誰要訴訟，對吧？

可是，你現在想要選擇的路，就是訴訟，而且是大規模開戰。你一旦提告，員工勢必反擊，他會先在爆料公社上說明你的飲料店到底有多黑心，用料超級不實在，衛生管理非常糟糕。然後到勞工局檢舉你的勞健保有問題、解僱員工手段不正確，順便要求主管機關進行勞檢，還有衛生局也會來稽查。當然，你可能加碼告他妨害名譽，他再加碼告你誣告。他再繼續匿名，把貴公司的事蹟加油添醋的，像是天橋下說書一樣，分成九大段落、十八個橋段、三十六個故事，在匿名網站上講個三天三夜，吸引諸多網友共襄盛舉。

繼續告啊！勞動法院、地檢署、民事法院，你都得走一趟，你還要不要開店？告員工、告網友，你確定可以洗白？司法真的會給你公道？

這位老闆，如果你不是法律工作者，上法院，就像是把襯衫丟進洗衣機一樣，你以為是白的，就會沒事嗎？是，襯衫白的，當然還是白，但是已經皺了。你的人生，要跟著皺嗎？律師進法院還有錢賺，你進法院只會賺到一肚子氣，那麼，你還要告什麼？

呂秋遠勸老闆不要意氣用事，切切實實經營好生意，賺到錢才是老闆應做的事。（資料圖片）

況且，你有沒有想過，為什麼其他員工會被他「煽動」？

員工離職，自己的因素居多。要說到「被煽動」，可能是低估了員工的智商。如果你給員工的待遇是月薪五萬、月休八天、加班費、特休、請假，一應俱全，員工旅遊去京都北海道，你覺得，其他員工會因為被他煽動，所以想離職嗎？

我是不會啦！

人呢，特別是我們當老闆的，有時候會鑽牛角尖，看不到事物的本質與盲點。我們總會覺得，員工過爽爽，我們虛累累，容易忘記每個人都會有自己的考量，不論是離職、被挖角、創業，甚至就只是想休息，只要員工做的決定，是不利於老闆的規劃，就會覺得員工的所作所為，都是在針對老闆。

不是的。其實員工沒空理你。他們在乎的、規劃的，都是自己的未來，沒人在乎讓你過得爽或不爽。你開不開心，其實不在他們的考慮範圍內。

所以，你也不用考慮他們開不開心，是這樣嗎？當然不是，你要考慮，因為你是老闆，你要賺錢，有盈餘的老闆，才是好老闆，其他都是假的。你說你對員工多好、創造多少就業機會、社會責任，這都是空的。你連讓公司賺錢都沒辦法，公司都要倒了，談那些都是多餘的。

呂秋遠勸該老闆要考慮清楚，因為他是老闆，要賺錢，有盈餘的老闆，才是好老闆，其他都是假的。員工（GettyImages）

那麼，為什麼你要考慮員工是不是做的開心？

因為，員工開心，你的公司才會賺錢。

你要想想，第一線面對客戶的人，就是你的員工，如果他們想要搞你，有三萬種方式可以讓公司關門，而且殺人於無形，你覺得發生問題時，再來追究該怎麼處理員工，有用嗎？

公司都倒了，處理什麼員工？你都被客戶開除了，還想要開除誰？

所以，請記得你當年要開店的初衷是什麼。當年，如果想賺錢才來開店，現在，就不要急著跟誰嘔氣。靠訴訟賺錢的人，只有律師，不會是你。想要靠告員工來出一口氣，只怕終究是你嚥下最後這口氣。別忘了，知道你最多秘密的人，就是你的員工。

希望你能懂，好好善待你的員工，因為他們是你在困難的時候，最能幫你想辦法的人。他們是魔鬼，還是天使，取決於你怎麼對待他們。

如果你還是要提告，我只能祝福你。但是請你記得，你開店就是為了要賺錢，而靠訴訟賺錢的，卻只有律師，你得要想想，為什麼明明律師可以賺錢，還想阻止你提告。

其實，除了我人很好，我也想不到其他理由了。請不要浪費我對你的好，加油啊！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）