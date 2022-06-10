港女對蝦敏感　到男友家吃飯驚見全蝦宴即嬲爆　網民反轟冇講清楚

「蝦全部都係蝦！」有港女於討論區發文大呻，她自小對蝦有食物敏感，日前她到拍了將近兩個月拖的男友家中吃飯，沒想到全部餸菜都有蝦，結果她全晚只能吃白飯。她不滿地指出，第一次約會吃飯時，曾告知男友「我唔食蝦」，男友卻沒將此事放在心上。

不過不少網民反轟樓主到男友家中吃飯前沒再提點多次，以及沒說清楚自己對蝦敏感，「拍得兩個月，你講一次佢未必即刻記住（如果你哋好少一齊買／食過海鮮類嘅嘢食），maybe（可能）要提多幾次先記得」、「你講唔食蝦定係直接講對蝦敏感？如果得嗰一次講話唔食，佢可能係以為嗰日唔想食蝦」。



有港女於討論區發文大呻，她自小對蝦有食物敏感，日前她到拍了將近兩個月拖的男友家中吃飯，沒想到全部餸菜都有蝦，結果她全晚只能吃白飯。（Jerry Shen@Unsplash）

該名港女於Dcard討論區以「去男朋友屋企食飯，全枱餸都敏感」為題發文表示，她對蝦敏感，若不慎吃到就會皮膚痕癢，然後變紅。日前她到男友家中吃飯，怎料3道餸都有蝦，分別為蝦醬蒸排骨、櫻花蝦炒椰菜和白灼蝦，結果她全晚只能吃白飯。她無奈道：「其實男朋友叫女朋友上屋企食飯之前，係咪應該問女朋友有冇對咩敏感……」

不過網民紛紛反轟樓主事前也有責任說清楚自己對蝦敏感，「你唔講，邊個知？本身冇嘢敏感嘅人，係唔會有問人敏唔敏感嘅sense」、「點解你自己唔講，將個波畀男友。佢又唔係煮飯嗰個，亦都唔會主動問你有咩敏感啦」、「其實你塊面有把口可以自己講嘅，拍咗兩個月拖唔知都唔出奇，冇人有義務要遷就你」、「講樣嘢你知，普通人係唔識通靈㗎」，有網民笑言「佢哋肯定好（唔）鍾意你」、「哈哈哈，分手宴」。

樓主不滿地指出，第一次約會吃飯時，曾告知男友「我唔食蝦」，男友卻沒將此事放在心上。（《我的野蠻女友》劇照）

樓主其後更新帖文回覆網民質疑表示，第一次約會時相約了去吃意粉，男友問她吃不吃海鮮焗麵，當時她已告知「我唔食蝦」，她不滿地說「就算佢屋企人唔知，佢都應該知」。

不過網民繼續批評樓主，「唔食蝦同唔食得蝦有好大分別㗎喎，你簡單一句帶過，人哋咪以為你單純唔想食／唔鍾意食蝦囉，最後你男朋友都唔會估到成枱都係蝦料理」、「唔食蝦vs對蝦敏感，完全係兩回事，嗰下聽到你話唔鍾意食蝦，佢無記住只係佢粗心大意啫，如果你有講話自己對蝦敏感，然後佢無記住先叫做有問題囉」。