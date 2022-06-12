有樓女生│男友要賣樓套現作婚房首期　律師列10點拆解女方幾蝕底

（編按：26歲台女早前在討論區Dcard發文，指自己在台中有穩定工作，擁有1層值千萬（新台幣，下同）的物業，尚欠400多萬房貸，但男友要求她賣掉房子，作為2人將來在台北置業的首期，而男友現時只有10萬積蓄，又要女友賣樓後先搬到他父母家。台女雖然明白夫妻要共同努力的道理，但心中覺得不妥，發文希望聽聽網民的意見。）

「女生今年26歲，在台中有穩定工作，有間房子1000萬，房貸剩下400多萬。男友要他賣掉房子，放進兩個人一起籌的頭期款裡，他有10萬，但是女生可以先住公婆家。」



台女呻男友要求她賣樓，再變成將來並同置業的首期，不少網民指她男友搵笨。（《金宵大廈2》劇照）

這個offer好不好，其實女生自己心裡應該有底，只是想要讓大家奇聞共賞而已。但是，還是得讓大家知道，關於這件事，你可能不知道的points 。

1.還沒結婚就不是公婆，不要在那邊想太多。這不是吹毛求疵，而是男友的媽媽跟婆婆，是完全不一樣的身份。還沒結婚就稱呼公婆，是不是就該盡什麼義務？

2.婚前婚後，都「盡量」不要住對方家。好的沒你的份，壞的都是你。住他們家，水電瓦斯你要不要付？孝親費要不要給？洗碗擦地板倒垃圾你要不要做？以後「躲」在房間裡看《我的出走日記》要不要經過他們同意？晚歸聚餐要不要跟他們交代？你爸媽還給你頭期款買房子，公婆要給你什麼？

「把你當女兒看？」

3.女生一定要有工作，不論婚前婚後，所以如果有穩定的工作，為了結婚而辭掉，那麼就等著承擔哭泣的風險。

4.10萬的頭期款，只能在台北市買陰宅（可能還買不到），無法買陽宅，連廁所都無法。

5.400萬的頭期款，就算都是女生出的，在台北市也很難買到像台中一樣的好房子。住台中的生活品質，比台北要好多了。

呂秋遠認為婚姻與感情都是平等的，遇到只想佔你便宜、不勞而獲的人就要快逃。（Dcard截圖）

6.結婚以後，萬一離婚，婚前財產不用納入分配，但是結婚以後繳付的貸款，要納入分配，因為是以婚後財產清償婚前債務。換句話說，如果離婚的時候，房貸四百多萬已經繳清，那麼就得要分配對方兩百多萬。

7.婚前不要一起買房子！男女朋友跟夫妻是不一樣的，感情怎麼好，都抵不過現實的考驗。婚姻還有法律保障，男女朋友有什麼？如果分手，這些已經支付的費用清算，就會讓法院審理很久。一旦結婚，也是婚前財產，以後要怎麼分攤貸款？怎麼計算頭期款？到時候他媽來跟你要以前住她家的房租，你付還是不付？

8.婚後如果有房貸，是誰負擔繳錢，並不重要，離婚的時候都可以分一半。差異只有在於，婚前買的房子分一半已經繳納的貸款，婚後買的房子分一半扣除貸款後的房屋殘值而已。

9.在台中，有份穩定的工作、有一間千萬的房產、有愛你的爸媽、有幾個好朋友閨蜜，你為什麼要想不開來台北？

10.結婚問題多，平安在家最好。能單身當女王，為什麼要當女婢？

婚姻與感情都是平等的，遇到只想佔你便宜、不勞而獲的人，請快逃。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）